Wethouder waardeert initiatief voor kort geding

Nieuws:

Door: Redactie

Wethouder Michiel Verbeek steunt de initiatiefnemers, die een kort geding aanspannen tegen de provincie. Zij willen de provincie dwingen af te zien van een gedwongen fusie van Haren met Groningen.

Verbeek: “Ik vind het zeer prijzenswaardig dat het Burgercomité deze stap neemt. Ze hebben er een heel gedegen verhaal van gemaakt. Ik ben erg benieuwd hoe de rechter hier mee omgaat, omdat we nog midden in een wetgevingstraject zitten. Dinsdag zullen we zeker over deze actie spreken in het college.”