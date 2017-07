Wielrenner raakt gewond na aanrijding met auto op de Rijksstraatweg

Nieuws:

Door: Sales

Haren – Op het fietspad langs de Rijksstraatweg is donderdagmiddag een wielrenner gewond geraakt na een ongeval met een voertuig van de gemeente.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Maartenscollege. Ook het Mobiel Medisch Team werd opgeroepen om het aanwezige ambulancepersoneel te assisteren met de behandeling van het slachtoffer. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend, de politie doet hier onderzoek naar.

Foto: Sander Graafhuis, 112haren.nl