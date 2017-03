Wietkwekerij opgerold aan Lindeweg in Glimmen

Door: Redactie

Aan het eind van de ochtend heeft de politie een wietplantage ontdekt aan de Lindeweg in Glimmen. Het betreft een woning van Woonborg. Eén persoon die in de woning aanwezig was is aangehouden. De politie is nu bezig de plantage te ontmantelen en de plantjes af te voeren. Op een aanhanger ligt een ‘flinke bult’ en het ruikt sterk naar hennep. Nadere bijzonderheden willen agenten ter plaatse niet geven.

Het betreft een tussenwoning. Er was een scheidingswandje geplaatst in de woonkamer, waardoor de achterste helft aan het zicht was onttrokken. Daar bevond zich waarschijnlijk de plantage. Buurtbewoners kregen geen hoogte van de huidige bewoner en melden dat de man ‘veel aan het klussen was’. Eén buurtbewoner zegt Woonborg vorige zomer al te hebben gewezen op de verdachte situatie. Of de huidige inval daar het gevolg van is is niet duidelijk.