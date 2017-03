Wil Koopmans vindt dat er niet aldoor geklaagd zou moeten worden over de ouderenzorg – lees meer…

Door: Redactie

Directeur van ZINN: “Van klagen wordt de ouderenzorg echt niet beter”. Volgens Wil Koopmans (63) van ZINN wordt er te veel geklaagd in de zorg. “Ik doe er niet aan mee”, zegt ze. “Ik besteed mijn tijd liever aan onze core-business, en dat is: voor ouderen ondanks hun beperkingen een prettig leven mogelijk maken. Als directeur laat ik mij dus liever niet zien in allerlei praatclubjes waar managers in pakken wegzweven van de werkvloer.”

Wil Koopmans doet haar naam eer aan, ze heeft een koopmansgeest en communiceert recht-toe-recht-aan. “We zijn een bedrijf, met zorg, empathie en geluksmomentjes als producten”, zegt ze. “Wij leiden ZINN dan ook als een bedrijf, waar je niet méér geld moet uitgeven dan je binnenkrijgt. Anders gaan we failliet. Wij kunnen met de tarieven die wij uit Den Haag ontvangen heel goed uit de voeten zonder concessies te doen aan de kwaliteit van ons product. Wij ontvangen voor een bewoner met intensieve zorg ongeveer 60.000 euro per jaar en moeten daar ieder jaar over onderhandelen. Het is de kunst om je daarvan bewust te zijn en je uitgaven in de gaten te houden. De meeste kosten zitten in personeel. Je moet het beste uit je medewerkers halen en daar doen we dan ook veel voor.” Volgens Wil Koopmans moet je als bestuurder niet teveel ‘bezig zijn met andere dingen’ en goed weten hoe het is om als cliënt te moeten wachten tot je naar de wc geholpen wordt. Hoe het is om de deur dicht te vinden als je dolgraag naar huis wilt. “Ik wil me druk blijven maken om details.”

