Wie wil een pietenkostuum adopteren?

Nieuws:

Door: Redactie

De intochtcommissie Sinterklaas in Haren heeft een diepte-investering gedaan in 70 nieuwe Pietenkostuums. Daardoor zullen de Pieten er tijdens de intocht in Haren piekfijn uitzien.

De organisatie wil proberen de kosten hiervoor (62,50 per kostuum) binnen te halen via crowdfunding. Men doet een oproep aan mensen die het intochtfeest willen ondersteunen door een kostuum te ‘adopteren’. Bedrijven kunnen deze kosten fiscaal aftrekken. Het is mogelijk meer pakken tegelijk te adopteren, zegt Pim Albronda van de commissie. Wie doet mee? Mail aan info@intochtharen.nl voor nadere afspraken. Op dit moment zijn rond 25 kostuums geadopteerd, nog 45 te gaan! De intocht in Haren is op 19 november 13.30 uur.