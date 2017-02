Nieuws:

Door: Redactie

In de Kerkstraat staan veranderingen op stapel. Aan de Kerkstraat 17-19 sluit vermoedelijk in september a.s. de winkel Inigo haar deuren.

Eigenaar Abel Bras gaat met pensioen en is niet meer aan een nieuwe huurperiode begonnen. Het pand is ook eigendom van Karel Niemeijer en staat nu te huur.