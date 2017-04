Woensdag 12 april hoger beroep in ‘fusiezaak’ – lees meer…

Door: Redactie

Nog steeds is er geen eind gekomen aan de rechtszaak, die eerder door Harense burgers was aangespannen tegen de Provincie Groningen wegens onrechtmatig handelen om de gemeente Haren te dwingen tot herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer. De eerste zitting in november leidde op 2 december tot (g)een uitspraak van de rechtbank, die zich niet bevoegd achtte om zicgh te mengen in een politiek proces. Deze week dient het hoger beroep, want de eisers (onder leiding van het Burgercomité Haren) laten het er niet bij zitten.

Komende woensdag dient om 14.00 uur bij het Gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep een rechtszaak van het burgercomité en een aantal inwoners uit Haren tegen de Provincie Groningen.

De provincie wordt verweten dat zij de beginselen van democratie, behoorlijk bestuur en behoorlijke rechtsbescherming met voeten heeft getreden om te bereiken dat de gemeente Haren wordt samengevoegd met de gemeenten Groningen en Ten Boer. Dit heeft het vertrouwen in de provinciale politiek in Groningen beslist geen goed gedaan. Deze herindeling gaat in tegen de wil van de gemeenteraad en de meerderheid van de inwoners van Haren. Bovendien heeft het provinciaal bestuur in 2015 besloten dat gemeenten niet worden gedwongen tot herindeling.

Los van deze rechtsgang ligt de fusie-bal nu op het bord van de Tweede Kamer. Daar zal waarschijnlijk de minister van Binnenlandse Zaken voorstellen om het advies van de provincie (herindelen: ja) te volgen. Tegenstanders van fusie Haren-Groningen/Ten Boer hopen dat de Tweede Kamer niet akkoord gaat, omdat er geen draagvlak zou zijn onder de bevolking. Ook de gemeenteraad is tegen fusie, net als het college van B en W.

Gedeputeerde P. Brouns in de beklaagdenbank op 16 november 2016