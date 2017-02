Woonzorg gaat Erasmusheem ontwikkelen

Nieuws:

Door: Redactie

Erasmusheem krijgt een nieuwe invulling. Op maandag 6 maart om 19.30 uur begint een presentatie over de nieuwe ontwikkelingen in het voormalige zorgcentrum Erasmusheem (Erasmuslaan 23) in Haren.

Eigenaar Woonzorg Nederland gaat een toelichting geven op de plannen. Belangstellenden worden verzocht zich uiterlijk 3 maart aan te melden via: sassenstate@woonzorg.nl. Op dit moment wordt het gebouw aan de Erasmuslaan door Carex verhuurd aan allerlei doelgroepen. Voorheen behoorde het aan Lentis/Dignis ouderenzorg, maar moest begin 2013 worden gesloten omdat het gebouw niet meer voldeed aan de huidige eisen voor verpleeghuiszorg.