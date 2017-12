Wordt het fietspad Kerklaan voldoende gestrooid?

Nieuws:

Door: Redactie

Anja Vlaar uit Haren wil haar hart even luchten op deze sneeuwdag. Ze vraagt zich af waarom het mooie nieuwe fietspad langs de Kerklaan niet voldoende wordt gestrooid en geveegd.

Ze zegt: “Wat schetst mijn verbazing, hebben we een prachtige fietssnelweg (Kerklaan)…wordt er niet gestrooid of geveegd en is het gewoon heel erg glad maandagmorgen.De grens Haren/Groningen is zeer duidelijk, in Groningen waren de wegen veel schoner.Zo kan elke gemeente geld overhouden: er wordt bezuinigd op de gladheidsbestrijding, de straatnaambordjes zijn groen uitgeslagen en worden niet schoongemaakt. Sowieso wordt aan het groen/de paden veel minder onderhoud gepleegd en daarbij gaat de OZB fors omhoog.”