Workshops kerststukjes maken in Glimmen vanaf 13 december

Nieuws:

Op weg naar de kerstdagen worden er weer workshops gegeven in Glimmen. Er wordt een rond kerststuk gemaakt,

Van kerstgroen, glinsterende kerstballen, peertjes, paddenstoeltjes en met besjes.

Op een zelf mee gebrachte schaal van 25 cm.

De datums zijn:

Dinsdag 13 december om 19.45 uur

Donderdag 15 december om 19.45 uur

Maandag 19 december om 19.45 uur

De kosten bedragen € 19.75 inclusief koffie of thee met iets lekkers.

Speciaal in het tienjarig lustrumjaar een warme appelsap of glühwein volgens Walter ’s recept.

Opzegging kan tot 24 uur van te voren.

Anders worden de kosten in rekening gebracht.

Heiltje Hoogesteger

Info@colourandgarden.nl

Zuidlaarderweg 3 Glimmen