Workshops kindgebaren vanaf 4 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Druk wijzen, hard roepen, of zelfs stampvoeten en krijsen. Voor veel ouders zijn dit taferelen die ze bij hun kind vaak aantreffen. Hoe handig zou het zijn als een kind kan vertellen wat hij zo leuk vindt, dat hij een schone luier nodig heeft of nog een boterham lust? Door het gebruik van gebaren kunnen kinderen vanaf 8 maanden al met je communiceren.

Vanaf 4 oktober starten er weer ouder-kind workshops in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haren.



‘Elk kind gebaart’

Gebaren met kinderen is nog niet heel bekend in Nederland, maar echt nieuw is het niet. Isabelle Oosterveld-Noot van het bedrijf ‘Baby- en Kindergebaar’ vertelt: “Alle kinderen gebruiken gebaren. Denk maar aan zwaaien of het uitsteken van de handjes naar papa of mama ten teken dat hij wil worden opgepakt.” Het gebaren met kinderen is niets anders dan het ondersteunen van je gesproken taal met gebaren uit de Nederlands Gebarentaal. Woorden die belangrijk zijn voor een kind, zoals eten, spelen of slapen, zijn daardoor woorden die regelmatig op een dag voorkomen. Door deze woorden ook te gebaren, komen de gebaren ook regelmatig terug. Door deze herhaling nemen kinderen de gebaren over en kunnen ze al eerder communiceren.



Voordelen babygebaren

Er zijn enorm veel voordelen aan babygebaren. Een enthousiaste moeder: “De gebaren zijn ontzettend handig, vanaf een maand of zeven gebaart onze zoon ook echt terug wanneer hij iets hoort, ziet of iets wil eten of drinken. Het gebaar “vogel” en “licht uit” waren één van de eerste gebaren die hij deed. Momenteel pakt hij heel snel nieuwe gebaren op. Het is geweldig dat hij ons kan vertellen wat hij wil en daarbij ben je ook op een hele leuke manier met je kindje bezig.”



Ouder-kindworkshops baby- en kindergebaren in Haren

Vanwege de toenemende vraag naar gebaren met jonge kinderen (0-4jr) geeft Isabelle Oosterveld-Noot, van Baby- en Kindergebaar vanaf 4 oktober om de week een ouder-kindworkshop. De ouder-kind workshop start om 10 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin, Mellensteeg 16 in Haren. In de workshop van 45 minuten wordt er elke keer een ander thema behandeld. Bij ieder thema staan een aantal gebaren centraal die spelenderwijs worden aangeleerd, door middel van boekjes, liedjes en spelletjes. Kosten bedragen €7,50 per kind per workshop. De aankomende thema’s zijn: dieren, herfst, spelen, eten/drinken, Sinterklaas en Kerst.

Meer informatie is te vinden op www.babygebaar.nl Inschrijven kan per mail via isabelle.noot@babygebaar.nl