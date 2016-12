Ynskje Penning is initiator van reizen in de voetsporen van abt Emo

Nieuws:

Door: Redactie

De Harense schrijfster van historische romans, Ynskje Penning, heeft een boek geschreven over Abt Emo uit Groningen, de titel is Emo’s labyrint. In 1211-1212 reisde hij naar Rome om pauselijke hulp te vragen omdat zijn klooster werd bedreigd door de bisschop van Münster.

Penning heeft inmiddels ook het initiatief genomen om reizen te organiseren die de voetsporen van de abt volgen. Hieronder de informatie over die reizen.

amen met het SRC hebben we voor 2017 drie prachtige Abt Emo reizen in elkaar gezet.

1. Een dagtocht door Noord- Groningen op donderdag 20 april. We gaan de plaatsen bezoeken waar Emo leefde en woonde. De problemen waren niet de wereld uit nadat Emo met de pauselijke bul uit Rome terugkeerde. Ernestus liet zich niet overtuigen. Er is zelfs oorlog gevoerd. De stichting van Emo’s klooster kreeg een enerverende afloop.

2. Een vijfdaagse tocht naar Premontré, het moederklooster van abt Emo. Van woensdag 21 tot en met zondag 25 juni. We volgen Emo’s route. Deze tocht staat in het teken van macht en rijkdom. Hoe verhouden de kerkelijke- en de wereldlijke macht zich tot elkaar in de Middeleeuwen. Hoe stond Emo daarin?

3. Een zesdaagse tocht van Lucca naar Rome. We volgen Emo op zijn laatste tien dagetappes. Van woensdag 27 september tot en met maandag 2 oktober. Waar reisde Emo langs, wat zag hij onderweg. We bezoeken in Viterbo het zomerpaleis van de paus en in Rome het Lateraan. We bekijken de Borgo, waar Emo bivakkeerde en we wonen de mis bij in de Friezenkerk.

Abt Emo is ‘Cultuurpartner’ geworden van reisorganisatie SRC met een eigen webpagina! Op deze pagina vindt u de vooraankondiging van de drie Abt Emo reizen. Er zit een formulier aan vast

waarop u kunt aangeven interesse te hebben in de reis. Wanneer u zich opgeeft zal het SRC, zodra alles rond is, via de mail contact met u opnemen, zodat u indien u dat wilt bij voorrang definitief kunt boeken. De dagtocht biedt wel de mogelijkheid alvast een voorboeking te doen.

De SRC website ( www.src-reizen.nl ) : selecteer Over SRC. In het rijtje staat Cultuurpartners. Daarin komt je abt Emo tegen.

De pagina is via de volgende link ook direct te bereiken: http://www.src-reizen.nl/ynskje-penning.htm.