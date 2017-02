Ynskje Penning in ‘koorgesprek’ in de Dorpskerk 19 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Zondagmiddag 19 februari is de Harense Ynskje Penning te gast in het Koorgesprek dat om 17.00 uur begint in de Nicolai- of Dorpskerk in Haren.

Henk Boomker, oud-boekverkoper, spreekt met haar over kunst, cultuur, haar schrijverschap en over de lessen, die we uit de geschiedenis kunnen trekken.

Het gesprek duurt 45 minuten en bij de uitgang kunt u desgewenst uw vrijwillige bijdrage deponeren in de collecte.

Het derde en laatste koorgesprek van dit seizoen vindt plaats op zondag 19 maart, wanneer Henk Boomker spreekt met zorgbestuurder Margriet Hommes.