Zaak van omgetrokken wielrenner nog niet opgelost, wie kent de dader?

Op donderdagmiddag 2 februari raakte een 66-jarige wielrenner ernstig gewond nadat hij van zijn fiets werd geduwd. mde dader is nog steeds niet opgespoord. Wellicht heeft hij inmiddels wroeging en wil hij zich melden.

Omschrijving

De wielrenner reed op de Rijksstraatweg toen hij werd ingehaald door een andere fietser. De wielrenner werd door de ander uitgescholden en aan zijn rugzak getrokken. Hierdoor kwam de 66-jarige ten val. Hij brak zijn heup en sleutelbeen. Door de val klapte zijn hoofd hard op de grond waardoor hij een bloedprop in zijn hersenen kreeg. Hij werd met spoed geopereerd.

Vragen

Volgens getuigen die de verdachte in een flits voorbij zagen komen gaat het om een grote man. Hij kan dus lang of misschien wat fors zijn. Hij droeg een bruine jas, kort model en niet van leer. Hij had oortjes in en reed op een normale fiets. Volgens het slachtoffer fietste de man heel hard en hij vermoedde hierdoor dat de verdachte op een elektrische fiets zat.

Wie herkent, ondanks het summiere signalement, de verdachte? Misschien is het iemand die wel vaker agressief in het verkeer heeft gereageerd. Bel 0900-8844 (politie)