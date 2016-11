Wie zag ernstige aanrijding met doorrijder op Molenweg (27 oktober)? lees meer….

Door: Redactie

Op donderdag 27 oktober 2016 omstreeks 17:00 uur heeft er een aanrijding plaatsgevonden tussen een persoon en een zwart personenauto SUV, Landrover model, op de Molenweg in Haren ter hoogte van kruising met de Botanicuslaan.

Betrokkene stond het verkeer te regelen in verband met het lossen uit zijn vrachtauto. Daar werd hij geraakt door de spiegel van de zwarte personenauto. Hierdoor is betrokkene gevallen en is het voertuig over zijn been gereden. Betrokkene heeft hierdoor beenletsel opgelopen en is opgenomen in het ziekenhuis. De zwarte auto kwam aanrijden uit de richting van de Kromme Elleboog te Haren. De bestuur is na de aanrijding doorgereden.

Getuigen kunnen zich melden via het algemeen nummer 0900-8844.

Bron: 112Haren