Zaterdag 1 oktober: speciale aandacht voor grootouders en kleinkinderen op Raadhuisplein – lees meer…

Door: Redactie

Op initiatief van ondernemers Gerard Bolhuis (Bloemenmozaïek) en Henk Vos (EkoPlaza) wordt op zaterdag 1 oktober van 11-17 uur een grootouderdag georganiseerd. De bibliotheek doet mee.

“Kleinschalig, het is een beginnetje”, zegt Henk Vos. “We willen de komende jaren een evenement laten groeien waar we de familieband centraal stellen. De verbinding tussen generaties. Een grootouderdag lijkt ons daarvoor een mooi middel.” Vos en Bolhuis zetten die dag vier marktkramen op het Raadhuisplein bij Intermezzo, waar de relatie grootouders/kleinkinderen wordt gekoesterd. Zo is er een kok die Italiaanse gerechten maakt (en laat proeven), omdat Italia het land is waar de familieband erg sterk wordt beleefd. Verder zal de bibliotheek er een voorleeshoek aanbieden, waar opa’s en oma’s gaan voorlezen. Dan wordt er door een kunstenares een doek opgesteld, dat door kinderen, opa’s en oma’s (onder deskundige leiding) kan worden beschilderd. Aldus wordt de familieband tot kunst verheven. De vierde kraam wordt een creatieve, waar kleinkinderen bloemstukjes kunnen maken voor hun opa en oma.

CBS de Borg-wedstrijd

Op CBS de Borg wordt deze week een verhalenwedstrijd gehouden. Kinderen schrijven verhalen over opa en oma. Een paar van die verhalen zullen in Haren de Krant worden gepubliceerd. De jury (Grieteke Pietersen, Henk Vos en Gerard Bolhuis) zullen het beste verhaal ook inzenden naar de Fellini Foundation, die al een verhalenwedstrijd organiseert met als hoofdprijs een reisje naar Italië. In de actiekraam van de bibliotheek op 1 oktober worden de winnende verhalen bekendgemaakt en voorgelezen (door opa’s en oma’s). Kinderen van CBS de Borg kunnen hun verhaal uiterlijk 29 september sturen naar: haren@biblionetgroningen.nl

Haren de Krant-wedstrijd

De redactie van de krant biedt alle kinderen in de gemeente Haren de mogelijkheid om een gedicht voor opa en oma te schrijven. Stuur je gedicht uiterlijk 29 september naar redactie@harendekrant.nl. De drie leukste gedichten komen in de krant van oktober te staan (natuurlijk mét je foto erbij).