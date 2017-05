Zaterdag 13 mei Wereldwinkeldag met minimarkt en chocoladeproeverij.

Nieuws:

Door: Redactie

Zaterdag 13 mei is het Wereldwinkeldag.

In heel Nederland zijn rond de 200 Wereldwinkels. De artikelen in deze winkels zijn al lang niet meer zoals ze vroeger waren, maar zijn veranderd in moderne en trendy hebbedingen en heerlijke foodproducten die in verre, arme landen zijn gemaakt en aangepast aan de Europese en ook zelfs de Nederlandse markt. Een ding is hetzelfde gebleven: er wordt op toegezien dat de makers een eerlijk loon krijgen, dat er medische verzorging is en dat de kinderen naar school kunnen. De Wereldwinkel Haren, Hortuslaan 4, 9751 BG organiseert op deze dag een minimarkt bij de winkel van 10.00 – 17.00 uur. Voor de klanten staat een kopje fairtrade koffie/thee klaar en er is een chocoladeproeverij. Deze chocolade is uiteraard ook fairtrade en behalve de bekende smaken zijn er ook hele uitdagende smaken, zoals pecan kokos, kers meringue, amandel zeezout en witte chocolade met wortel en noten.