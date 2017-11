Zaterdag 18 november intocht Sinterklaas – lees meer…

Door: Redactie

Zaterdag 18 november om 13.30 uur zal Sinterklaas arriveren bij de ingang van het centrum, ter hoogte van de rotonde bij de Rabobank. Zijn trouwe hoofdpiet is er weer bij, net als tientallen ander Pieten die vreugde komen brengen in de harten van de kinderen.

Sint zal binnenrijden in een rijtuig uit 1877, waarvan hij de bouw destijds zelf nog heeft begeleid. Opperkoetsier zal Geert Smid uit Onnen zijn, die al jaren goede banden met Madrid onderhoudt.

Rineke Regelaar zal de intocht presenteren, pittig en vrolijk. Te voet gaat de stoet naar het Raadhuisplein, waar het gezelschap tegen 15.00 uur wordt opgewacht door burgemeester Pieter van Veen. Op het podium is een korte show van 25 minuten.

Voor de liefhebbers is Sinterklaas zaterdag 25 november in de Dorpskerk van Haren (foto), waar hij van 10-16 uur aan het werk is en waar kinderen hem kunnen ontmoeten.

Na het knutselen en zingen vertrekt de Sint richting Oosterhaar waar hij verrast wordt met een optocht met een echt dweilorkest! Deze muzikanten spelen sinterklaas nummers en nemen de kinderen mee door de wijk Oosterhaar.

Om ± 17.45 uur verzamelen aan de Waterhuizerweg op het schoolplein bij de stichting kinderopvang Haren. Vanuit daar start de tocht om 18:00 uur en zal gaan via de Lijsterweg en de Tuindorpweg naar de Anjerlaan. Bij het winkelcentrum Anjerplein een kleine pauze en gaat de tocht verder via de Anjerlaan, Ridderspoorweg en de Mellenssteeg en naar ons buurthuis de Mellenshorst. Tussendoor mag iedereen aansluiten om mee te lopen.

Het is een fakkeltocht. Ook best spannend en mooi. De buurtvereniging Ons Belang zorgt voor de fakkels. De kinderen kunnen hun sint Maartenlampionnen meenemen of een ander lampje? Zo kunnen we het voor sinterklaas nog gezelliger en mooier maken.

In het buurthuis zal het dweilorkest voor Sinterklaas nog een paar nummers zingen samen met het publiek. Daarna zal er aan de jongste kinderen nog een cadeautje worden gegeven door de pieten. Iedereen is welkom, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s en natuurlijk alle kinderen.

Aansluitend is er een Sinterklaas Disco avond in de Mellenshoek voor de jeugd. Iedereen is daar welkom! DJ Nico zal op deze avond de DJ zijn.

(De intocht en de activiteiten in de kerk worden georganiseerd door de Commissie Intocht van Ondernemend Haren. De fakkeltocht wordt georganiseerd door Buurtvereniging Ons Belang.)