Zaterdag 3 juni: Italiaanse dag in het dorp Haren

Door: Redactie

Oud-eigenaar van Flashman mannenmode Henk Visser heeft een nieuwe roeping. Hij steekt veel van zijn vrije tijd opnieuw in dit dorp, maar nu om evenementen te

organiseren namens Ondernemend Haren.

Zaterdag 3 juni gaat een diepe wens van vele ondernemers in vervulling: de aloude

formule van de braderie gaat van tafel en er komt een prachtige Italiaanse dag

voor in de plaats. “Het zal kwaliteit uitstralen die past bij Haren”, zegt Henk.

“Die kwaliteit misten wij al een tijdje bij de braderie, waar vooral verkopers van buiten Haren op afkwamen met uitverkoop. Het leek ons goed om eens een nieuw begin te maken.” Henk heeft het idee samen met andere ondernemers uitgewerkt en heeft zich gestort op de organisatie. Hij regelde het spectaculaire Circo di Strada, er komen zeer bijzondere Abarths en Vespa’s, maar ook pizza-ovens , een sneltekenaar, coffeecars, Balconcini, Maskermade. Als decoratie worden echte honingbomen aangevoerd, die de verschillende

‘pleintjes’ zullen sieren. “Natuurlijk zullen alle kramen worden versierd in Italiaanse kleuren in het gehele centrum zullen mediterrane elementen worden geplaatst.” Volgens Henk zullen alle ondernemers producten aanbieden die iets te maken hebben met Italië.

Opvallend is dat de organisatie erin is geslaagd om maar liefst 78 deelnemers te vinden,

allemaal afkomstig uit Haren. Dat is een unicum. Visser vindt het belangrijk dat

het een echt Harens evenement wordt,en blijft waar de ondernemers kunnen

laten zien waar ze goed in zijn: sfeer en kwaliteit. Die steekwoorden sluiten

ook aan bij de hogere marketingdoelen van het Dorpsfonds Haren, dat het dorp

regionaal op de kaart wil zetten. Henk erkent dat hij veel van zijn vrije tijd heeft gestoken in dit evenement.

“Dat is de enige manier om iets goeds neer te zetten. Je moet met ondernemers in gesprek om ze enthousiast te maken.

Ik weet zelf dat je als winkelier druk bent met je eigen zaak. Dan heb je de neiging om geen aandacht te geven aan het algemene belang van goede

evenementen. En toch kun je met evenementen je dorp aantrekkelijk maken voor het

publiek. Daarom zal ik me ook graag met de rest van mijn collega’s

blijven inzetten voor andere activiteiten in Haren.”