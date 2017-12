Zaterdag a.s. de laatste dag van Mignon Damesmode

Door: Redactie

Zaterdag 16 december is Mignon Damesmode voor het laatst geopend, omdat Annelies Hoekzema met pensioen gaat. Een mijlpaal. Maar er is goed nieuws voor de fans van Mignon, want haar dochter Marlieke zal de zaak vanaf 1 februari voortzetten op het adres Kerkstraat 17, Haren (voorheen zat daar Inigo).

De nieuwe zaak krijgt een andere naam: Mignon by Marlieke. Zaterdag a.s. rond 15.00 uur is er een officieel momentje in de winkel, waar Marlieke zich aan de klanten zal voorstellen.

Foto: Annelies Hoekzema gaat met pensioen. Haar dochter zet de zaak voort aan de Kerkstraat…