Zaterdag a.s. vooral zomerse muziek op lokale radio Haren FM

Door: Redactie

Haren FM brengt als één van 150 omroepen Zomerse 50

Zaterdag 26 augustus van 14 tot 18 uur bij Haren FM

Haren FM zendt aanstaande zaterdag, 26 augustus zoals ieder jaar aan het einde van de zomervakantie de Zomerse 50 uit. Hierin staan de 50 grootste zomerhits allertijden volgens de luisteraars van de 150 omroepen in Nederland en België die deze lijst uitzenden.

Deze 150 omroepen riepen luisteraars de afgelopen weken op hun vijf favoriete zomerhits door te geven via de website van de Zomerse 50. Dit werd dit jaar weer massaal gedaan. De stemmen kwamen niet alleen uit de zendgebieden van de omroepen, maar uit heel Nederland en België. Zij stemden dit jaar maar liefst negen nieuwe nummers in de lijst, dus er is veel veranderd.

“De Zomerse 50 bevat zomerhits van de afgelopen 50 jaar”, vertelt Martijn de Lange, bedenker en algeheel organisator van de Zomerse 50. “Dus je hoort ook veel bekende liedjes voorbijkomen, nummers die je bijna vergeten was. Denk aan de Macarena, Sex on the Beach en Walking on Sunshine. Het succes van de hitlijst zit in het vrolijke gevoel dat de liedjes oproepen. Bij veel nummers horen herinneringen aan vakanties met de caravan, over zomerliefdes of aan de eerste vakantie zonder je ouders. Aan elke liedje kleeft wel een herinnering.”

Volgens Kevin van der Laan, producer van de Zomerse 50 bij Haren FM, is dat ook de kracht van de lijst. “Als Haren FM willen we graag iedereen in Haren bereiken. Bij grote uitzendingen zoals de Zomerse 50 vinden we dat heel belangrijk. Doordat de lijst een mooie mix is van oud en nieuw is het een mooie afspiegeling van de luisteraar. Logisch ook als je bekijkt dat stemmen zijn uitgebracht door mensen uit alle leeftijdscategorieën.”

Bij Haren FM is het traditie dat de Zomerse 50 wordt gepresenteerd door meerdere bekende Haren FM-stemmen in verrassende duo’s. Het presentatieteam bestaat dit jaar uit de duo’s Juliëtte Bouwman & Michiel Westerdijk, Auke van Hal & Heleanne Prins, Jan Kooistra & Huib Kroeb en Kevin van der Laan & Gerard Uilenberg. Al deze duo’s nemen één uur van de presentatie voor hun rekening.

Om 14:00 uur begint het aftellen van de nummer 50 naar de nummer 1, die valk voor 18:00 uur wordt gedraaid. Luisteren kan via de gebruikelijke kanalen van Haren FM; 107.0 FM (ether), 105.5 mhz (kabel), www.haren.fm (internet).