Zaterdag bijzonder oogstfeest bij zorgboerderij De Mikkelhorst, het wordt druk!

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens “de tocht om de noord” krijgen de wandelaars zaterdag a.s. een kijkje in de keuken van het verwerken van druiven tot wijn.

Op zaterdag 24 september kunnen bezoekers van De Mikkelhorst kennismaken met de streekproducten uit eigen tuin en de Landwinkel. Traditioneel worden de pasgeoogste druiven van biologische wijngaard De Groene Parel verwerkt. De nieuwe rode biologische wijn van 2015 is te proeven en te koop voor een speciale introductieprijs.

Het oogstfeest bevat twee onderdelen, elk op een eigen locatie.

1: Het oogsten van de druiven op de wijngaard:

In de ochtend worden de druiven op de wijngaard, Kerklaan 36a, geoogst door patiënten van Beatrixoord, buurtbewoners en de vrienden van de wijngaard. U bent van 10 tot 12 uur van harte welkom om mee te helpen de druiven te oogsten.

2: Het verwerken druiven en proeverij wijn en andere biologische producten.

‘s Morgens van 8:30 tot 10 uur en het hele middagprogramma, van 13 tot 17 uur, speelt zich af op de Mikkelhorst, Klaverlaan 37.

De verwachting is dat de meeste wandelaars van de “tocht om de noord”, in de ochtend de Mikkelhorst passeren. De wandelaars kunnen op de Mikkelhorst de verwerking van de druiven bekijken.

’s Morgens vroeg en in de middag worden de geoogste druiven direct op de Mikkelhorst verwerkt. Hier worden de druiven handmatig “gelezen”: het verwijderen van de over- en onrijpe druiven. Alleen de beste druiven worden verwerkt. De gelezen druiven worden vervolgens machinaal ontsteeld en geplet, waarna de wijngisting in gang wordt gezet. Doordat dit hele proces direct achtereenvolgens gebeurt, verliezen de druiven geen kwaliteit. Dit laat zich proeven in de wijn die over 12 maanden klaar zal zijn. Door het mooie zonnige najaar wordt 2016 een spectaculair wijnjaar met een hoge kwaliteit aan druiven c.q. wijn.

De doelstelling van de wijngaard is naast het produceren van lekkere wijn, het samenbrengen van mensen met een beperking. Tijdens het oogsten, verwerken en proeven komen de verschillende groeperingen op een ongedwongen manier met elkaar in contact.

Naast de druivenverwerking is organiseert De Mikkelhorst een gezellige markt met diverse kramen met streekproducten uit eigen tuin en Landwinkel. U bent welkom om te kijken naar de verwerking van de druiven en het proeven van de wijnen en biologische producten van de Landwinkel van de Mikkelhorst.

Toegang gratis.

Verdere info op de website

www.degroeneparel.com en www.mikkelhorst.nl