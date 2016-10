ZINN reageert met eigen manifest op kritiek Hugo Borst

Door: Redactie

Hugo Borst gooide deze week de knuppel in het hoenderhok van de ouderenzorg. Als referentie neemt hij de zorginstelling waar zijn dementerende moeder verblijft. In een manifest in kranten veegt Borst de vloer aan met de ouderenzorg, waar geen aandacht is voor cliënten, managers teveel verdienen en ouderen verpieteren.

Zorginstelling ZINN in Haren, Groningen en Hoogezand antwoordt vandaag met een eigen manifest en nodigt belangstellenden uit om in gesprek te gaan over de ouderenzorg zoals die wél succesvol kan worden geboden. Het eigen manifest maakt inderdaad nieuwsgierig, zie onder. Met dit ZINN-manifest wil de Harense instelling duidelijk maken dat het referentiekader van Borst te smal is, dat hij misschien gelijk heeft dat de zorginstelling waar zijn moeder verblijft de zaken niet op orde heeft. Maar dat het niet juist is om daarmee de indruk te wekken dat het in de ouderenzorg als geheel fout zit.

Geld is niet de oplossing | ouderenzorg

Ouderenzorg kan ook anders: welkom bij ZINN!

(Thuis)zorg

 Ieder neemt zijn eigen verantwoordelijkheid en samen voor het geheel

 Het geweten van de organisatie zit zowel in de top als op de werkvloer

 Continue bezig met verbetering, leren van elkaar op de werkvloer en scholing

Wonen

 Vastgoed: geen afhankelijkheid van woningcorporaties

 Moderne, sfeervolle gebouwen waarin het fijn is om te wonen en te werken

Welzijn

 Woonassistent is extra aandachtgever op de woongroep

 Veel aandacht voor reuring, gezelligheid, eten en drinken

 Aandacht voor rol van familie en mantelzorgers

 Goede samenwerking met en scholing voor vrijwilligers

Directie en management

 Bestuurders zichtbaar op de werkvloer, korte lijnen, directeur is heel benaderbaar en

onderneemt direct actie

 Financiën op orde: “geef niet uit wat je niet hebt”

 Anticiperen op de toekomst, minimaal 3 – 5 jaar vooruitkijken,

 Duidelijke bedrijfsvoering, heldere doelen, alles t.b.v. de cliënt

 Goede samenwerking en contact met cliëntenraad en OR