Zo denkt de coalitie over de stand van zaken in dossier ‘fusie’

Nieuws:

Door: Redactie

De coalitie duidt de actuele stand van zaken in het dossier ‘fusie’ en heeft daarvoor de vorm gekozen van vijf statements. Het geeft een inkijkje in motivatie en strijdplan van CDA, D66 en GVH.

Door de coalitiepartijen

Coalitie: wij zetten krachtig in op Beterr Haren

Vijf statements van de coalitiepartijen D66, GVH en CDA:

1. Wij gaan vol overtuiging voor behoud zelfstandigheid

2. Wij zetten vol vertrouwen in op uitvoering verbeterplan Beterr Haren

3. Wij hebben nooit ingestemd met een lichte samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer

4. Wij hebben aan onze wettelijke verplichtingen voldaan

5. GS hebben gekozen voor voortzetting van de gedwongen weg

1. Wij gaan vol overtuiging voor behoud zelfstandigheid

De coalitiepartijen vinden het buitengewoon belangrijk dat de inwoners, waar maar mogelijk betrokken

worden en zich betrokken voelen bij de ontwikkelingen in onze gemeente. De overzichtelijke

schaalgrootte van Haren biedt daartoe volop mogelijkheden. Kijk naar alle burgerinitiatieven. De focus

ligt op lokaal regelen wat lokaal kan en op samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties

en op korte lijnen tussen inwoners-bestuur. Samenwerking in de regio waar nodig en nuttig.

Wij hechten veel waarde aan het in stand houden van de Groene Parel: een vitale groene

forensengemeente met een dorps karakter, ingepast in een cultuurhistorisch fraai en waardevol

landschap. Wij hechten aan de uitgangspunten van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 en wij kunnen

daaraan een unieke bijdrage leveren: gemeenten die vanuit de eigen identiteit elkaar aanvullen,

versterken en in evenwicht houden. Haren kan zich verder ontwikkelen vanuit die waarden.

Wij hechten er zeer aan dat een besluit over de bestuurlijke toekomst kan rekenen op voldoende

draagvlak bij de inwoners. En nog steeds is een meerderheid van de inwoners van mening dat een

zelfstandig Haren de voorkeur heeft.

2. Wij zetten vol vertrouwen in op uitvoering verbeterplan Beterr Haren

Het verbeterplan Beterr Haren biedt een goed perspectief op een bestendige zelfstandige toekomst van

Haren. De coalitiepartijen D66, GVH en CDA hebben er alle vertrouwen in dat met volledige inzet en

focus op de uitvoering van de verbeterplannen Haren uitstekend in staat is de eigen boontjes te blijven

doppen en dat een zelfstandige status de beste garantie biedt om op verantwoorde wijze te realiseren

wat recht doet aan de wens van een grote meerderheid van de inwoners.

Dat de noodzakelijke ombuigingen de inwoners van Haren gaan raken, betreuren wij, maar wij zijn

ervan overtuigd dat de uiteindelijke gemeentelijke lasten in Haren ONDER het niveau van die in de

variant Groningen/Haren/Ten Boer zullen blijven.

De concrete invulling van de begroting 2017 is bijna rond.

3. Wij hebben nooit ingestemd met een lichte samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer

In het deze week gepresenteerde herindelingsontwerp Groningen-Haren-Ten Boer staat een pertinente

fout. Er staat in dat het voorstel voldoet aan het criterium voor lichte samenvoeging omdat ‘daarover

overeenstemming bestaat tussen de drie colleges’. In het beleidskader bij de wet arhi staat toch heel

duidelijk: Het is van belang dat de gemeenten zich hiervan (= ongelijke rechtsgevolgen voor de

betrokken gemeenten) bewust zijn en alle achter de keus voor deze herindelingsvariant staan. Dat is

wel even wat anders dan geen bezwaar hebben tegen teksten waar duidelijk in staat dat Haren beslist

NIET achter de gedwongen herindeling staat en dat Haren zelfstandig wenst te blijven. Er is geen sprake

van een formeel collegebesluit; er is nergens voor getekend. Laat staan dat de gemeenteraad ermee

heeft ingestemd.

Wij zullen hier met kracht tegen protesteren.

Het herindelingsontwerp is een document van de Provincie. Indien Gedeputeerde Staten de

medewerking-onder-protest bewust manipuleren tot instemming, dan misbruiken zij hun macht. Het

kan niet zo zijn dat een bestuursorgaan een verkeerde voorstelling van zaken geeft over wel of niet

genomen besluiten en het onderling vertrouwen daarmee ernstig schendt. Een herindeling dient

gebaseerd te zijn op deugdelijke gronden, op feiten en argumenten, op formele besluitvorming en

vooral op onderling vertrouwen: het fundament van GS april 2015.

4. Wij hebben aan onze wettelijke verplichtingen voldaan

De fracties van D66, GVH en CDA hebben vastgesteld dat de voorbereidingen voor een

herindelingsontwerp zijn afgerond. En daarmee komt een einde aan de medewerking onder protest.

De volgende conclusies zijn getrokken:

– Alle bestuurlijke en ambtelijke inzet dient te worden ingezet voor de uitvoering van Beterr Haren;

– De Provincie interpreteert gedwongen medewerking-onder-protest in de media en in het

herindelingsontwerp als loyale constructieve vrijwillige instemming. Deze verkeerde voorstelling van

zaken verstoort de beeldvorming naar buiten ernstig;

De fracties hebben tegen hun zin meegewerkt aan de verplichtingen in de wet arhi. Zij willen niet

meewerken aan een vervolgproces, dat niet in de wet arhi staat.

De tekst in het herindelingsontwerp (zie statement 3) bevestigt de coalitie in deze opvatting.

5. GS hebben gekozen voor voortzetting van de gedwongen weg

GS hebben Haren de kans gegeven de zelfstandigheid te onderbouwen en een eigen keuze te maken.

Echter, zonder deugdelijke argumentatie zijn de verbeterplannen van tafel geveegd, is de

democratische besluitvorming in Haren genegeerd en is de gedwongen herindeling doorgezet,

waardoor twee sporen gevolgd moesten worden.

Wij begrijpen de onrust en onzekerheid die dit bij het personeel teweegbrengt, wij betreuren dat zeer,

maar wij zien de coalitie niet als veroorzaker van deze ellende.

De meerderheid van de gemeenteraad in Haren deelt de mening van de meerderheid van de inwoners

en het is volkomen legitiem dat het geloof en vertrouwen in een zelfstandig Haren wordt omgezet in

democratische besluiten. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat deze besluiten gerespecteerd

worden. Ook door GS! Juist dit uitgangspunt is één van de pijlers in het collegeakkoord van GS.

Het is noodzakelijk dat het dossier een eerlijk beeld geeft van wat er aan de hand is in Haren. Dat er in

komt te staan dat de democratische meerderheid die herindeling niet wil! Omdat het inhoudelijk niet

nodig is en omdat de lokale democratie zich op meerdere wijzen heeft uitgesproken voor behoud van

zelfstandigheid.

Uiteindelijk beslissen Tweede Kamer en Eerste Kamer. Van een gelopen race is nog lang geen sprake.

_________________________________________________________________________________