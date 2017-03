Zo stemde Haren

Door: Redactie

In de gemeente Haren hebben 14.954 mensen een stempas ontvangen en 89,3% (13.353) daarvan heeft gisteren de gang naar de stembus gemaakt. In 2012 was dat 85,4%.

In Haren mag Groen Links worden gezien als de grootste winnaar. De partij maakte een sprong van 4,3% van de stemmen naar 14,0% van de stemmen. D66 groeide van 12,1% naar 17,3%. De VVD zakte van 27,4% naar 22,1% van de stemmen. Opvallend is dat 50Plus in Haren niet echt profiteert van de vergrijsde bevolking, want slechts 1,8% van de stemmen ging naar die partij. De vrije val van de PvdA is in Haren nog extremer dan het landelijke beeld. Van 27,7% naar 8,8%.

De lijst 2017

VVD 22,1%

D66 17,3%

Groen Links 14,0%

CDA 11,5%

PvdA 8,8%

SP 6,4%

CU 5,8%

PVV 4,9%

PvdD 4,2%

50Plus 1,8%

Forum voor Democratie 1,5%

SGP 0,6%