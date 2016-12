Zondag 17 december kerstmarkt in en rond dorpskerk Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 17 december is er van 10 tot 22 uur rond de Dorpskerk een kerstmarkt die georganiseerd wordt door Ondernemend Haren. Niet alleen rond de kerk gebeurt er van alles, ook in de kerk. De kerk is open van 10 tot 20 uur. Loop gerust even binnen. Onder de toren krijgt u chocolademelk of thee aangeboden. In de kerk is een stiltehoek, u kunt een kaarsje opsteken, er is een doe-hoek voor kinderen met verhalen en kleurplaten, het orgel wordt bespeeld en op gezette tijden zingt een koor.

Om half twaalf zingt het kinderkoor van de H. Nicolaasparochie, om 12 uur het Nicolaaskoor en om 3 uur het Nicolai-ensemble. Er wordt gezongen en u kunt zelf meezingen! ’s Avonds om 7 uur bent u welkom bij de kerst-sing-in!



De Open Kerk is een initiatief van de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk, de Buitengewone wijkgemeente van de Vrijzinnige Protestanten en de H. Nicolaasparochie. Wij hopen dat een bezoek kan bijdragen aan uw voorbereiding op kerstmis.