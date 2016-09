Zondag 2 oktober worden varkens in Mikkelhorst in het zonnetje gezet

Nieuws:

Door: Redactie

De Buitengewone Varkens van Geert en Grieto leven in de zorgboerderij Mikkelhorst Haren. Er zijn een prachtige winkel, speeltuin, pony’s en andere dieren op het bedrijf.

Geert en Grieto hebben meestal 15 tot 25 varkens lopen van de lente tot de herfst. Aanstaande zondag 2 oktober is iedereen welkom om rond 15.00 uur te komen kijken hoe de Buitengewone Varkens genieten van de speciale werelddierendagtaart aan de Klaverlaan 37 in Haren.

Varkens zorgen niet alleen voor vlees op ons bord, maar ook voor tal van andere belangrijke ingrediënten in producten die we bijna dagelijks gebruiken zoals tandpasta, inkt, snoep en shampoo. Om varkens extra in het zonnetje te zetten, trakteren zorgboeren Geert en Grieto hun buitenvarkens aanstaande zondag 2 oktober om 15.00 uur op een echte werelddierendagstaart van overgebleven brood, snoep, groenten en fruit uit de voedingsindustrie. Ingrediënten die in de praktijk ook vaak een tweede leven krijgen als ingrediënt voor varkensvoer.