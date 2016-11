Zondag a.s. topvoetbal in stadion Esserberg

Nieuws:

Door: Redactie

Aanstaande zondag speelt Be Quick op eigen veld tegen de trotse koploper van de Topklasse/Derde divisie De Dijk uit Amsterdam.

Met ASV de Dijk treft Be Quick een tegenstander van formaat. De Amsterdamse ploeg staat met 8 punten voorsprong bovenaan in de Topklasse en herbergt diverse goede voetballers met ervaring in het betaald voetbal.

Twee spelers van De Dijk, in 2000 ontstaan na een fusie tussen Rood Wit Amsterdam en Schellingwoude, vallen in het bijzonder op. Doelverdediger Jeroen Verhoeven keepte in het nabij verleden voor o.m. Ajax en Volendam. Spits Dennis Kaars is de absolute topscorer van het hogere amateurvoetballer. In 14 wedstrijden was hij al 22x succesvol. Sparta en AZ zijn in de race om deze 28-jarige laatbloeier in de winterstop in te lijven.

Be Quick kende dit seizoen een uitstekende competitiestart, maar gaandeweg maakte de jonge ploeg kennis met de wetten van het topamateurvoetbal. Een vijfde plaats op de ranglijst is tot op heden een meer dan verdienstelijke prestatie. Ook Be Quick heeft een speler in de ploeg die het maken van doelpunten tot zijn specialiteit mag rekenen. Harenaar Daan Driever heeft tot nu toe in 14 wedstrijden 14 goals gemaakt.

De aftrap is zondagmiddag om 14.30 uur; locatie is Stadion Esserberg aan de Rijksstraatweg te Haren.