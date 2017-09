Zuidlaardermarktloop zoekt lopers

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 14 oktober a.s. vindt in het centrum van Zuidlaren de 42e editie van de Zuidlaardermarktloop plaats. Ruchti Schoenen en Sport uit Zuidlaren, sponsor van deze loop, wil mensen stimuleren om te sporten. Daarom is voor de Zuidlaardermarktloop Team Ruchti opgericht. Iedereen die meedoet aan de Zuidlaardermarktloop kan zich gratis aanmelden bij het team en krijgt een uitgebreid teampakket.

Om bij het team aan te sluiten is alleen een geldige inschrijving voor de Zuidlaardermarktloop voldoende. Wanneer iemand aansluit bij Team Ruchti krijgt hij of zij een Team Ruchti hardloopshirt, een startnummerband, toegang tot de teamtent, koffie of thee met een lekkernij en een stallingsmogelijkheid voor de sporttas.

Eigenaar Rob Ruchti legt uit: “De Zuidlaardermarktloop is de gezelligste loop van het jaar, iedereen kan meedoen. Het is een prachtig evenement, met veel mensen op de been. Letterlijk! Met Team Ruchti willen we er een nog leukere en gezelligere dag van maken. Want met elkaar is sporten nog leuker.”

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor het team via www.ruchti.nl/zlmloop. Het hardloopshirt en de andere extra’s ontvangen ze op de wedstrijddag, op vertoon van het startnummer, bij de Ruchti teamtent vlakbij de start.