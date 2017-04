Zwembad Scharlakenhof maakt 17.000 euro winst – lees meer…

Door: Redactie

In 2016 heeft het Zwembad Scharlakenhof ee winst gemaakt van ruim 17.000 euro op een omzet van 429.000 euro. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2016, die de exploitatiestichting onlangs aan de gemeente Haren (subsidieverstrekker) heeft gepresenteerd. Er werd in 2016 voor 131.000 euro aan losse kaartjes verkocht, de rest van de inkomsten kwamen van verenigingen. De gemeente Haren subsidieert de stichting jaarlijks met 138.000 euro en verstrekte een lening van 700.000 euro die in tien jaar tijd moet worden afgelost. De cijfers zijn positief, maar laten ook zien dat de exploitatie beslist onmogelijk zou zijn zonder de jaarlijkse financiële injectie van de gemeente Haren. De exploitatiestichting SEZS maakte een vliegende start door het complex grotendeels met vrijwilligers te renoveren en te bemannen.

Achtergrond

Haren stond op de achterste benen toen het zwembad gesloten werd (2011). We zijn nu zes jaar verder en Scharlakenhof bestaat nog steeds. Een stichting heeft de exploitatie overgenomen. Hoe gaat het met Scharlakenhof? Blijft deze voorziening in stand, ook na een eventuele fusie met Groningen? Is Scharlakenhof het bewijs dat de Harense burgerkracht tot veel in staat is?Supervrijwilliger Rika Pater zegt dat het supergoed gaat met Zwembad Scharlakenhof: “Het gaat heel goed in het zwembad er komen steeds meer bezoekers bij en ook het aantal zwemles-kinderen groeit.”

Foto: Piter Bakker, de man die Scharlakenhof te hulp schoot. Hij ontvangt geen geld voor zijn inspanningen. Hij ziet in Haren een mooie manier om zijn visie op zwembadbeleid fijn te slijpen, zodat hij elders in het land zijn diensten tegen betaling kan aanbieden.

Het enthousiasme van Rika Pater wordt slechts af en toe getemperd als er weer controleurs komen van b.v. de provincie, die ‘allerlei regeltjes’ komen controleren. Het zou dan gaan over barstjes in tegeltjes, legionella of een kapotte ruit. En dan is er een groepje Harenaars dat blijkt in stilte te onderzoeken of de stichting wel transparant genoeg is. Zij pleiten voor een coöperatiemodel.

Historie

Scharlakenhof is in 2012 van de ondergang gered door een stichting (SEZS) die met 30-50 vrijwilligers de renovatie en exploitatie ter hand hebben genomen. De gemeente wilde het bad sluiten, maar het bad werd gered met een renovatie- en bedrijfsplan van aanpakker Piter Bakker. Daarbij wordt het meeste werk gedaan door vrijwilligers, aangevuld met een kern van betaalde medewerkers voor de lessen en het toezicht.

Lening

De gemeente Haren heeft aan de stichting SEZS in 2011 een geldlening van 700.000 verstrekt, die in tien jaar (met rente) moet worden terugbetaald. Voorts ontvangt de SEZS ieder jaar 138.000 subsidie. De eerste jaren kon de stichting niet geheel voldoen aan deze terugbetaalverplichting en voorzitter Piter Bakker werd ter verantwoording geroepen. De gemeente trekt de terugbetalingen af van haar jaarlijkse subsidie en speelt dus op safe.

Twist over dak

Tussen de stichting en de gemeente is nog steeds onenigheid over de reparatie van een dak. Het lekkende dak werd een jaar geleden al gerepareerd en de gemeente stuurde de nota door naar Piter Bakker. Die heeft deze vanaf de eerste dag betwist. Hij is van mening dat conform de erfpachtovereenkomst de gemeente deze kosten zelf moet betalen. De gemeente is eigenaar van het gebouw en de stichting betaalt jaarlijks 2.500 euro erfpacht. Bakker: “Ik kan aantonen dat de lekkage het gevolg is van een fout bij de bouw van het dak, twintig jaar of langer geleden.” Piter Bakker schetst de constructie op een blaadje papier en laat zien dat foutief geplaatste dakisolatie destijds de bron van het kwaad was. Per dag leidde dit tot vele liters condensvocht, dat een uitweg zocht via dakplaten in de kantine én in het zwembadgedeelte. Hij vindt dat het herstel van deze schade niet valt onder de onderhoudsplicht van de stichting. De gemeente denkt daar anders over. Deze kwestie sleept zich voort, wellicht tot in de rechtbank.

Wat drijft Bakker?

De persoon Piter Bakker blijft mensen verbazen. Hij zet zich tomeloos in voor Haren, maar zegt er geen cent voor te ontvangen. Is hij weldoener? Zelf worstelt hij soms ook met die vraag, want ook in Franeker en Buitenpost wierp hij zich op het redden van zwembaden. In Franeker gaat het op dit moment moeizaam, maar Bakker blijft paraat. Waarom doet hij dit alles? Naar eigen zeggen verdient hij zijn geld met adviezen in vastgoed en is hij op dat terrein nog steeds actief. Het redden van zwembaden doet hij met passie, maar inmiddels heeft hij hiermee een methode ontwikkeld, waarmee hij ook betaalde opdrachten hoopt te verwerven. Zoals onlangs op Terschelling. En wellicht komen we dan in de buurt van de motieven van deze man die samen met zijn vrijwilligers Scharlakenhof redde.

(kader)

Zwembad in cijfers 2016

Inkomsten totaal: 425.806

Uitgaven totaal: 408.164

Omzet betalende zwemmers: 131.275

Omzet verenigingen: 40.229

Overige omzet: 254.302

Winst:.. 17.642..

Winst wordt aangewend om o.a. kortlopende leningen af te lossen.