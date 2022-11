Column Emile Koopmans, architect te Haren – november 2022

Column:

Café De Zoop

Het duurde wel héél erg lang. Maar nu is het café klaar. Inrichten! zou je denken. Maar nee, het gebouw staat er maar leeg te zijn. Waarom? Waar blijft die gezelligheid?

Het oudste bericht dat ik kon vinden was van ruim tien jaar geleden, in deze krant. Door slim speurwerk van Cees Bosman, de toenmalige collega-columnist van Haren de Krant, was deze lege kavel in het bestemmingsplan ontdekt. Het komt niet veel voor in het centrum, dat er zo maar een kaveltje vrij ligt voor ontwikkeling. Zijn vriend, een projectontwikkelaar, kocht het plekje van de gemeente, op voorwaarde dat het bouwplan een bouwvergunning zou krijgen.

Wethouder Gerben Pek, die namens de gemeente verantwoordelijk was, stelde dat het plan een hoog ambitieniveau moest hebben. Dan zou er geen belemmering zijn. Alleen het raam in de kopgevel van de woning boven café de Zaak, dat geblindeerd moest worden, was een dingetje, maar voor geld is alles te koop, zelfs het uitzicht uit jouw zijraam. Het hoge ambitieniveau werd door de ontwikkelaar aangetoond met een maquette. Een fraai luchtig ontwerp van glas (zowel gevels als dak) voor een ruim uitzicht op Molen De Hoop. Het ontwerp deed me denken aan het prachtige cafe Fellini (nu Villa Tapas) naast De Nieuwe Kolk in Assen. Het zou een mooie entree van het centrum worden. Goed voor Haren, vond ik toen. En de wethouder stemde in met de ontwikkeling.

Maar nu het gebouwtje er staat is er van dat hoge ambitieniveau helaas niet veel meer over. Het is veel introverter, de prachtige glazen gevel en het spannende dak zijn verdwenen. Jawel, het is een keurig gebouwtje, met als vorm een soort aftrappende overgang van het hoge strakke bestaande blok naar de kleinschaligheid van de bebouwing rond de molen. Mooi is de dunne baksteen, zonder lelijke voegen, waardoor de rode kleur goed uitkomt. Ook fraai zijn het groene dak en de aankleding rond het terras, als overgang naar de parkeerplaats. Niks mis mee, kun je zeggen. Maar is dit nou een toevoeging aan Haren, waar het dorp blij van wordt? Een toevoeging waarvan de uitstraling en het toekomstige gebruik het ambitieniveau weerspiegelt? Per saldo ben ik positief, maar qua gebruik zullen we het moeten afwachten. En ondertussen kunnen we gaan speculeren over een naam. Wat doet recht aan deze plek, tussen De Zaak en De Hoop? De Zoop? Café De Zoop? Is dat wat? Wordt er in ieder geval veel gedronken. En wordt het tóch nog gezellig.