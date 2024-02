Column Huub van ’t Hek (februari 2024, zijn onverwacht laatste bijdrage aan Haren de Krant)

Column:

Door: Redactie

Door Huub van ’t Hek

Ook Haren is slachtoffer van

gewoon Amerikaans kapitalisme

Brillenwinkels, Bodytrainingen, Fysiotherapie, Cardio- en andere klinieken, Audiologie en nog vele, vele andere bedrijven in de (para)medische sfeer. Zij schieten als paddestoelen uit de grond en openen (bijna) allemaal verschillende vestigingen in één of meer dorpen en/of steden. Bij navraag waarom is er maar één antwoord: de vergrijzing. Omdat wij steeds ouder worden, hebben wij ook steeds meer hulp en hulpmiddelen nodig om het dagelijks leven nog aan te kunnen. Vandaar deze explosie van (para)medische bedrijven en bedrijfjes.

In Nederland geven wij per hoofd van de bevolking pak weg zo’n €. 5000,– per jaar uit aan allerhande vormen van verzekering. Zorg, huis, auto, aansprakelijkheid, leven, overlijden, u zegt het maar, alles kan verzekerd worden. Wij zijn liever oververzekerd dan onderbetaald. Inleg en opbrengsten zijn dekkend voor de kosten en uitkeringen en winstgevend voor de verzekeringsmaatschappijen. Ook omdat ons claimgedrag voorbeeldig genoemd mag worden.

Daar denken zij in de USA heel anders over. Omdat het leven daar louter en alleen over dollars en ego gaat. Voor Amerikaanse venture kapitalisten zijn verzekeringsgelden een vorm van inkomen. En laten die gelden in Nederland nu voor het oprapen liggen! Met heel weinig inspanning en kosten kun je een vermogen aan inkomen verdienen. Dat goede Amerikaanse voorbeeld wordt dus ook in Haren heel goed gevolgd. Alle reclameslogans zeggen hetzelfde:

“welke behandeling bij de cliënt past, is geheel afhankelijk van zijn/haar wensen, de verzekeraar en de persoonlijke situatie van de cliënt. De behandelaar kijkt graag samen met de cliënt – binnen de grenzen van de verzekeringspolis – naar passende oplossingen“.

Van één gevolg van dit Amerikaanse claimgedrag zijn wij ons onvoldoende bewust. De (para) medische bedrijven en bedrijfjes onttrekken jaarlijks vele (onterechte?) miljarden aan de Nederlandse verzekeringsmarkt. Zoveel te veel, dat zij daarmee de eerste veroorzaker zijn van de jaarlijkse stijging van verzekeringspremies. Een pleidooi dus voor nieuwe wetgeving om nog erger te voorkomen.

Tot onze schrik moeten we u hierbij mededelen, dat dit de laatste column was van Huub van ’t Hek. Een abrupt einde aan een lange reeks van meer dan tien jaar. Huub is in de vroege ochtend van 26 februari onverwacht overleden.