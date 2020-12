Column Bert Heikens, huisarts te Haren (december 2020)

Column:

Door: Redactie

Samenwerken

Dienst doen op een visite-auto blijft een bijzondere aangelegenheid. Meer ingewikkelde problematiek dan op de huisartsenpost zelf, en daarom ook altijd wel weer spannend. Rond Kersttijd vorig jaar had ik zo’n dienst op de auto, u kent ze wel, die gele busjes die op een ambulance lijken maar het eigenlijk niet zijn. Wel volgestouwd met allerlei mogelijke hulpmiddelen om zoveel mogelijk patiënten thuis te kunnen helpen.

Meestal rijd ik dan rond in het gebied grofweg tussen Eelde-Paterswolde en Veendam. Een erg mooi gebied ook, zeker als je over het platteland rijdt. In de zomer, maar ook in dit jaargetijde is het prachtig soms. Het sneeuwde tijdens deze dienst een klein beetje en de landschappen kleurden lichtelijk wit. We waren onderweg naar een nogal zieke patiënte, woonachtig op een boerderij. Daar stapten de chauffeur en ik over het besneeuwde pad naar haar deur. Daar aangekomen bleek ze dusdanig ziek dat ik haar besloot in te sturen naar het ziekenhuis. Geen familie in de buurt om haar bij te staan. Wat dan op zo’n moment ook erg fijn is aan deze dienst, is dat je met z’n tweeën bent. Terwijl ik het ziekenhuis bel en de ambulance regel, zorgt de chauffeur dat de patiënt wat extra gerustgesteld wordt. Dat scheelt de helft voor haar. Ook het ambulancepersoneel bleek erg professioneel en empathisch en spraken wat bemoedigende woorden. Met z’n allen hebben we deze mevrouw geholpen om in de ambulance te komen. Een dienst om niet te vergeten, temeer daar het vaak ook zo mooi kan verlopen. Samenwerkende hulpverleners, niet alleen rond Kerst. Zo wezenlijk om kwaliteit te kunnen leveren en mensen goed te kunnen helpen.

Ik wens u gezonde Feestdagen, vooral nu.