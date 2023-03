Column Bert Heikens, huisarts te Haren – maart 2023

Column:

Door: Redactie

Zorgproblemen

Er zijn van die weken waarin je in allerlei situaties belandt. Meestal is dat het geval als je overdag in je eigen praktijk hebt gewerkt, diezelfde avond ook nog een dienst hebt en in het daaropvolgende weekend ook. Zo werkte ik eens op een doordeweekse avond op de huisartsenauto die in de provincie rijdt en vervolgens op zaterdagavond op de huisartsenpost in het Ommelander Ziekenhuis. Je kan daardoor in allerlei uiteenlopende situaties belanden, die soms eenvoudig maar ook juist zeer complex kunnen zijn. Op de huisartsenpost zie je over het algemeen wat minder ernstige gevallen, aangezien patiënten immers nog zelfstandig naar de post kunnen komen. Op de auto kom je nog wel eens in complexe zorgproblemen terecht, zoals wij dat noemen. Plotseling zijn er bijvoorbeeld ouderen die dusdanig ziek zijn dat ze niet meer thuis kunnen blijven, terwijl ze eerder hadden aangegeven wel in alle gevallen thuis te willen blijven. Maar hoe los je dat dan op? Soms lukt het in samenwerking met de kinderen, die bijvoorbeeld even een nachtje kunnen blijven. Maar dat lukt niet altijd, omdat de kinderen al dusdanig overbelast zijn in de zorg voor vader of moeder dat ze het ook niet langer kunnen volhouden. Dan zit er soms helaas niks anders op de patiënt toch maar in te sturen. Dat betekent in de huidige tijd eigenlijk altijd een ziekenhuisopname, omdat de verpleeghuizen vol liggen. Dat is dan nog de enige redelijke oplossing, ook al weet je dat dit niet de juiste plek is voor die patiënt. Om dit soort schrijnende situaties zoveel mogelijk voor te kunnen blijven, is er de zogenaamde advanced-care planning. Dat houdt in dat je samen met de patiënt en familie een vragenlijst doorneemt met wat er moet gebeuren in bepaalde situaties. Dit doe je al ruim van tevoren, als er nog geen concrete problemen spelen, zoals o.a. het voorbeeld van net. Hiermee kun je vaak voorkomen dat er in het weekend plotseling iets moet gebeuren waar niemand blij van wordt. Goed voor u om te weten misschien en alvast mee te nemen in de overwegingen als u nu mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt. Bespreek het op tijd met elkaar, de huisarts of onze praktijkondersteuners.