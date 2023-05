Column Bert Heikens, huisarts te Haren – mei 2023

Column:

Door: Redactie

Vrijheid

Onlangs, op 4 en 5 mei stond ik weer eens extra stil bij mijn jeugd. Ik denk dan aan mijn ouders die de oorlog hebben moeten meemaken, een tijd die voor hen erg moeilijk was. Ik denk dan aan de spanning en onzekerheid die zij hebben gevoeld. Zoals je zo vaak hoort, hebben ze hier nooit veel over willen praten. Af en toe kreeg ik er flarden van mee.

Pas later ga je je steeds meer realiseren hoe heftig die oorlogstijd geweest moet zijn voor hen en wat voor enorme impact het moet hebben gehad op hun levens. Maar ook hoe mooi de opbouwperiode moet zijn geweest die na de oorlog volgde, in de jaren vijftig. Een tijd van hoop en vooruitgang.

Als ik daar bij stil sta, dan denk ik altijd even dat gevoel te ervaren wat zij ook moeten hebben gehad. Ik voel het op Koningsdag, maar ook op 5 mei. Als ik de ochtend onze vlag uithang, als ik de zon even voel op mijn huid en als ik alle vlaggen in de straat zie, dan ervaar ik even een intens moment van geluk. Het is bijna niet te omschrijven, maar het is een soort ultiem vrijheidsgevoel. Het gevoel dat zij misschien ook moeten hebben gekend. Dat weet ik niet, maar ik hoop het.

Dit jaar had ik het ook weer en gek genoeg op een moment toen ik dienst had, op zaterdag 6 mei. Ik reed in de stad rond met de doktersauto. Het was ochtend, het zonnetje scheen en de stad was aan het ontwaken. Iedereen leek vrolijk, winkeliers stalden hun waar uit, fietsers en voetgangers waren

onderweg naar een onbekende bestemming. Toevalligerwijs reed ik met die doktersauto langs het oude huis van mijn opa, waar ik altijd zo graag kwam. Ik was er al die tijd niet meer geweest. Ook hij moet zich na de oorlog blij hebben gevoeld, hoop ik dan. Ik hoopte heel stiekem van binnen dat hij me even zag en misschien wel trots op me zou zijn. Geluk zit in kleine dingen.

De vrijheid om te leven in vrede, te doen en te laten wat we willen, te mogen zijn wie we zijn en te mogen zeggen en geloven wat we willen, mag nooit vanzelfsprekend worden. Vrijheid, laten we het blijven koesteren!