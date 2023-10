Column Bert Heikens, huisarts te Haren (oktober 2023)

Column:

Belangstelling

In mijn praktijk werk ik samen met twee andere dokters, een PA (dat is een Physician Assistant, iemand die ook veel dokterstaken ook kan uitvoeren) en een huisarts in opleiding. Dankzij deze samenwerking kunnen we een zo optimaal mogelijke zorg realiseren en daarnaast onderling de werkdruk beter verdelen. De toegenomen drukte in ons werk leidt er soms toe dat we niet altijd meer alle zorg kunnen verlenen die we graag zouden willen. We moeten ons vaker beperken tot de essentiële zaken, zodat de patiëntenzorg er in ieder geval niet onder lijdt. Een tijdje geleden belde ik met één van mijn patiënten om te vragen hoe het was gegaan in het ziekenhuis. Ik had hem eerder ingestuurd in verband met een verdenking op een zeldzame aandoening en dat bleek ook het geval helaas. Gelukkig zou het goed te behandelen zijn, zo vertelde hij mij. Ik wenste hem veel sterkte. Hij bedankte mij ook voor mijn getoonde belangstelling. “Dit doet me erg goed, dokter”, zei hij aan het einde van ons gesprek. Ik weet uit eigen ervaring dat het je erg goed kan doen als iemand je even apart belt na een medische situatie en hoeveel steun dat kan geven. Daarom wil ik ernaar streven ervoor te blijven zorgen dat we als huisartsenteam dit zo goed mogelijk blijven doen. Gelukkig lukt dit vaak ook nog steeds. Maar ik merk af en toe wel dat het er weleens bij inschiet, domweg omdat de werkdag te vol zit. En we moeten wel alles op alles zetten om de belangrijkste zaken goed te blijven doen. Maar we blijven het zo goed mogelijk bewaken en koesteren, deze betrokkenheid. Gelukkig heb ik een fijn team met vele fijne medewerkers, die zich iedere dag weer met hart en ziel voor u inzetten. En, mochten we toch

eens iets vergeten in alle drukte, bel ons dan gewoon. Dat kan altijd!