Column centrummanager (juni 2023)

Zelfreflectie

Af en toe sta ik even bewust stil bij waar ik mee bezig ben. Herken je dat? Vragen als: doe ik alles zoals het bij míj́ past? Doe ik dingen die ik écht leuk vind? Geeft het nog genoeg energie? Merk ik dat mijn inzet loont? Die gedachten komen dan voorbij.

Tuurlijk zijn er altijd mindere momenten en zaken die even niet zo gaan als gewenst, maar in het grote geheel is mijn antwoord aan mijzelf volmondig: JA! Inmiddels vervul ik bijna 1,5 jaar de functie als centrummanager in Haren en ik vind het zo gaaf om ons prachtige centrum op deze manier te mogen vertegenwoordigen en ondersteunen! Het geeft mij heel veel positieve energie als je je inzet voor iets waar zoveel mensen plezier en profijt van hebben! 36 jaar in Haren wonen, 24 jaar in Haren werken en 13 jaar als ondernemer hier zijn gevestigd werkt hier ook zeker aan mee. Haren past bij mij en ik bij Haren! De kar trekken & verbinden is iets wat bij mij bijna vanzelf gaat. En dat gaat alleen maar makkelijker als je zoveel leuke nieuwe mensen ontmoet; als je samen met vrijwilligers en bedrijven de leukste events kan organiseren. Nieuwe initiatieven vormgeven en een luisterend oor zijn. Samen is alles zoveel leuker én vele malen makkelijker en vooral krachtiger!!! Ik hoop dat ook jij als inwoner of bezoeker ziet dat een centrummanager in Haren van toegevoegde waarde is! Want wat mij betreft gaan we nog een tijdje zo door! Mocht je nou tips voor mij hebben of nu het gevoel krijgen ook iets te willen betekenen voor ons prachtige dorp?

Laat het mij weten: Info@bedrijvenverenigingharen.nl.