Column Emile Koopmans (architect) december 2023

Column:

Door: Redactie

Cafe De Seinpost

Het mooiste gebouwtje in de oude gemeente Haren was ooit, wat mij betreft, Café De Seinpost. Kent u dat? Het stond in het prachtige Jumbo-plakboek over Historisch Haren. Ik schreef al eerder over het boek. Was klaar met het plakken, op nummertje 144 na. Nou dat heb ik geweten. Ik kan nu een heel plakboek vullen met nummertjes 144. Geweldig, hartelijk dank.

Nummertje 144 bleek een plaatje te zijn van het huis Vogelhof, Rijksstraatweg 337 te Haren, iets voorbij de kruising met de Dr. Ebelweg en de Holsteinlaan. Geen bijzonder huis. Waarom dan in dit boek, vroeg ik me af? Omdat het gebouwd is op een deel van de fundamenten van Café De Seinpost. Dát plaatje stond ernaast, op 143. Ik viel haast van m’n stoel, toen ik het zag. Wat is dát? Dat is pure klasse! Dat moet van een super vormgever zijn! Een beroemde architect of iemand die het zéker later nog geworden is. Want dit gebouwtje was écht gaaf. De verhoudingen….. zó mooi! Een perfect vierkant gebouw met een hoge kern met dakterras. Een subtiel hekje er omheen en een lijst met moderne vierkante stipjes als versiering eronder. En rondom de kern een afdak op prachtige dunne kolommen! En pontificale vlaggestokken die de symmetrie benadrukken. Wat wil je nog meer! Als je dit mag bouwen voor een klant dan ben je als architect, al is het nóg zo klein, een gelukkig mens.

Ik ben meteen op zoek gegaan naar meer informatie. Ik ging te rade bij Eppo van Koldam van OldGo en bij de andere kenner van Haren, Jaap Wierenga. Ze konden me helpen. Eppo had foto’s en een tekening en wat gemeentelijke stukken. Jaap had verhalen over latere verbouwingen. De opdrachtgever van café De Seinpost was J.L. Smit in 1905. Hij was ook eigenaar van café Het Boschhuis aan de Hereweg in Groningen. Smit kocht een stukje grond halverwege de tramlijn Groningen-Zuidlaren. Hij wilde daar een café bouwen zodat de reizigers hun lange, anderhalf uur durende tocht konden onderbreken om te pauzeren op het terras. Hij bouwde ook een hoog dakterras waar je het groene sein kon zien (vandaar de naam Seinpost?) dat aangaf dat de volgende tram in aantocht was, zodat je nog tijd had om naar de tramhalte bij de Holsteinlaan te lopen. Daar staat nog een wachthokje uit 1921, een monumentje. U kunt nog gaan kijken.

Het cafeetje is al na een paar jaar uitgebreid en woning geworden (zie een foto op mijn site). Veel later is het afgebroken. Op de fundamenten is dus een nieuw huis gebouwd, de Vogelhof. Van café De Seinpost is helaas niets over. We zouden het voormalige pareltje ergens in Haren moeten herbouwen. Is er nog meer informatie? Wie was de kunstenaar? Wie kan me wat vertellen? Geeft u me een seintje?