Column Emile Koopmans (architect) januari 2024

Door: Redactie

De Baljurk

Over Café De Seinpost kreeg ik helaas, sinds het verschijnen van mijn vorige column, geen nadere informatie. De toenmalige ontwerper bleef onbekend. Zijn juweeltje is er niet meer en dat is erg jammer. Wel kreeg ik vragen of ik zélf ook nog ergens een snoepje had staan dat door sloop bedreigd wordt. Ja, dat heb ik: De Baljurk. Kijkt u even mee?

Als je van de Kielsterachterweg naar Veendam rijdt, dan zie je rechts de voormalige Afvalverwerking, nu recreatiepark Borgerswold. Begin jaren negentig werd ik gevraagd een entreegebouwtje te ontwerpen op een plek tussen het inkomende en het uitgaande verkeer van vrachtwagens met vuilnis. De chauffeurs plaatsten hun wagen bij aankomst en vertrek op een weegbrug waarna zij zich binnen bij de receptiebalie moesten melden. Er is dus aan beide zijden van het gebouwtje een entree gemaakt als toegang tot de balie.

De receptioniste had rondom goed uitzicht nodig op de vrachtwagens. Daarom zat zij midden in een rond gebouwdeel op een draaistoel achter een ronde balie. Veel chauffeurs vonden het fijn om, na hun lange rit, even met haar een praatje te maken. Tijdens dat gesprek konden de chauffeurs, dankzij de zichtlijnen door het gebouw, zelf zien of er een wachtrij achter hun vrachtwagens ontstond, zodat zij het gesprek kort hielden. In de hoek waar de receptioniste geen uitzicht nodig had, de dode hoek, zijn de overige ruimten in het gebouw gemaakt, een toilet, een keukentje en een plek voor administratie.

Het kleine gebouwtje moest, als entree van de locatie, wat body hebben. Daarom is het ronde gebouwdeel extra hoog opgetrokken, als welkomstgebaar. De binnenkomende gevel is rose gemaakt en de uitgaande gevel mintgroen, als fleurige tegenhangers van de grijze zaken die het vuilstorten met zich meebrengt. De onderste meter van de gevels is betegeld in verband met opspattend vuil van de voorbij rijdende vrachtwagens.

Het gebouwtje is, ondanks haar opvallende vormgeving, geen product van vormwil. Dus niet omdat de architect zo graag een leuk vormpje wilde. Nee, het volgt exact het programma van eisen. De receptioniste paste in het gebouwtje als in haar mooiste baljurk. Helaas werd enkele jaren na de ingebruikname de vuilstort gesloten en staat het gebouwtje er sindsdien wat verloren bij. Het bal is geëindigd, maar wie vraagt haar weer ten dans?