Column Emile Koopmans (september 2023)

Architectuur Alarm!!

Op zolder vond ik een oude Lego-doos. Daarop stond een Brandweerkazerne afgebeeld. Wát mooi! Een uitbundig rood gebouw, typisch een brandweerkazerne. Met een hoge slangentoren. Met grote ramen en hefdeuren. Een pontificaal knipperende neon verlichting met het woord FIRE. Met veel imposante brandweerautos en poppetjes eromheen. Mannetjes met helmen op en slangen in de hand. Alsof de brand in de eigen kazerne was uitgebroken. Geweldig. Alle herinneringen kwamen weer boven.

Zo’n gebouw, met alles erop en eraan, sprak tot mijn verbeelding. Ladderwagens op hefplateaus; een reddingshelikopter op een platform; een lange gladde stang (de daalpaal) die door een gat in de vloeren liep en waarlangs je snel naar beneden kon glijden. Het gebouw had de expressie die een kind van een brandweerkazerne verwacht. Natuurlijk wilde ik later ook brandweerman worden. Zo’n gebouw inspireerde me. Ik denk dat Lego, en vooral de Lego-brandweerkazerne, eraan heeft bijgedragen dat ik me later voor gebouwen ben gaan interesseren.

Haren heeft ook een brandweerkazerne. Het corps is pas verhuisd naar een nieuw onderkomen aan het Felland, dus alle aanleiding om mijn dromen op zolder eens te toetsen aan de werkelijkheid. Eerlijk gezegd: ik reed er eerst per ongeluk voorbij. Het gebouw had namelijk geen enkele aanleiding om een brandweerkazerne te herkennen. Een voormalig bedrijfspand van een wegenbouwer is verbouwd voor de Brandweer. Slechts het logo van de Brandweer verraadt dat het gebouw niet meer van de wegenbouwer is. Hergebruik is natuurlijk een goed idee: het is heel duurzaam. Men hoefde het bestaande pand alleen te voorzien van een nieuwe gevel. U ziet de verschillen. Keurig netjes, dat wel, maar géén brandweerkazerne.

En dát is mijn punt. Het is helaas een heel gewoon braaf gebouwtje geworden, dat in niets lijkt op een brandweerkazerne. Het is zó jammer. Want waarom mag een brandweerkazerne niet gewoon op een brandweerkazerne lijken? Wat een gemiste kans! Architectuur lijdt zo aan vervlakking. Hoe moet de jongste jeugd zich nog laten inspireren? Alleen Lego is niet genoeg! Laten we ALARM slaan!