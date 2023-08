Column Huub van ’t Hek, augustus 2023

Column:

De nieuwe winkel is van de klant

Huub van ’t Hek

Boekhandel Boomker is het modernste winkelbedrijf van Haren. Omdat het is gevestigd aan het centrale plein van het dorp: altijd in het zicht en veel loop- en wandelverkeer voor de deur. Ruime parkeergelegenheid voor fietsen. Koffie, gebak en lunch kan binnen en buiten de zaak genuttigd worden.

Maar het belangrijkste argument is wel dit: de klant is mede-eigenaar geworden. De klant gaat niet op bezoek bij een winkelier. Neen, de klant komt om zijn eigen winkel in stand te houden. Van alle winkels erkent alleen Boomker de klant als fundament van zijn bestaan. Letterlijk en figuurlijk. Alle overige winkels zijn nog niet zover.

In het buitenland kom ik graag op locale markten. Om te zien wat er te krijgen is. Om te ruiken en te proeven hoe het aanbod wordt verdeeld. Om meee te maken hoe wij in een ver verleden ooit begonnen zijn. De producent kende zijn klanten en wist deze op maat te bedienen.

Daarna gaat het ergens in de geschiedenis mis. De producent kent zijn klanten niet meer, maar is uitsluitend geïntersseerd in de financiële opbrengt van zijn inspanningen. Ook in Haren zijn daarvan voorbeelden te over. Wie zijn klant niet kent en wie zijn klant niet heeft zien staan, loopt nu rond in een winkel zonder klanten. In een bedrijfspand dat niet van hem is, maar waarvoor hij wel een niet marktconforme huur moet opbrengen.

In de nieuwe economie gaat het om de nieuwe definitie van eigendom. Nu is niemand juridisch eigenaar van zijn bankrekening en het geld dat op die rekening staat. Omdat de bank juiridisch eigenaar is. In loondienst ben je geen eigenaar van de arbeid die je levert. Die eigendom berust bij het bedrijf waar je in dienst bent.

Dat tij begint te kenteren en te keren. Eigendom delen met de werknemers en de klant. Wie volgt het goede voorbeeld van Boomker?