Column Huub van ’t Hek (december 2023)

Column:

Door: Redactie

Gaza strookt in Bethlehem

met een kribbige Kerststrijd

December is de maand van Kerstmis en alles wat daarbij hoort: het kerstverhaal, een kerststal, een kerstster, een kerstboom, een kerstman, een kerstroos, een kerstmarkt, kerstverlichting, kerstkaarten, een kerststol, een kerstnachtdienst, een eerste kerstdag, een tweede kerstdag, een kerstdiner, een kerstkalkoen, kerstservetten, kerstserviezen, kerstjurken en kerstkostuums.

En een kerstbestand, maar dat hangt af van de religieuze cultuur van de de strijdende partijen. Wie niet is opgevoed en grootgebracht met het kindje in het kribje, Jozef en Maria, de os en de ezel, de herders en de schaapjes en de engelen en de Drie Koningen, vecht tijdens de kerstdagen gewoon door. Wie daar wel iets mee heeft, legt zijn wapens neer en bidt bij het stalletje om blijvende vrede.

In 2008 hebben wij een reis gemaakt door Israël en Jordanië. Om heel veel redenen. Een daarvan was: het leren lezen en verstaan van bijbelse vertellingen. Omdat het vertellingen zijn en geen journalistieke verslagen. Zo zijn ook de ingrediënten van het Kerstverhaal gecomponeerd. Mede daarom is het zo’n prachtige vertelling. Maar niet voor hele hordes Belgen, Spanjaarden en vele Zuid-Amerikaanse nationaliteiten die in Bethlehem het kribje komen bezoeken. Zij geloven niet, neen, zij zijn ervan overtuigd dat de kleine Jezus precies in dit kribje heeft gelegen. Ondertussen vergieten zij hun tranen en raken zij in extase.

De vrijdagavond in West-Jeruzalem was angstig en bedreigend. Op straat werden wij bespuugd door mannen met grote zwarte hoeden waaronder pijpekrullen groeiden. Zij hielden de tafels van ons hotel bezet en bedreigden ons met vuige taal en obscene gebaren. Wij verstoorden hun sjabbat.

Hoe anders was het in Oost-Jeruzalem. Zelden zijn wij zo gastvrij benaderd en behandeld als daar.

Vrouwen die ons uitnodigden om met hen een waterpijp te roken en ondertussen na te denken over samenwerking en samenleving van Arabieren, Moslims, Joden en Palestijnen. In die gesprekken herontdekte ik de Bijbelse vertelling.

Sindsdien weet ik één ding zeker: Jezus was een Palestijn.