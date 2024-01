Column Huub van ’t Hek (januari 2024)

Column:

Door: Redactie

De dorpskerk van Haren is in gevaar !!!

Door Huub van ’t Hek

Ten Boer is ten Boer niet meer. Opnieuw is een prachtig Gronings dorp gesneuveld onder de laarzen van de stadse macht van de Gemeente Groningen. Stadse macht wil zo snel mogelijk elke culturele verworvenheid van dorp en platteland ombrengen en teniet doen. Het luiden van de klokken van de Dorpskerk, de Kloosterkerk van Ten Boer, was zo’n culturele verworvenheid. Tot in de wijde omtrek kon je horen hoe laat het was en wat voor type eredienst er werd aangekondigd. Bij een trouwerij klonken de klokken anders dan bij een begrafenis. Het luiden van de klokken van de Dorpskerk als moment van verbinding. Als oproep om even stil te staan bij alle facetten van het leven die belangrijker zijn dan geld verdienen.

Kerken zijn monumenten geworden. Voor al die mensen die in de loop der eeuwen hebben bijgedragen aan het bestaan van de desbetreffende kerk. Wat was er van mijzelf terecht gekomen als ik geen onderdeeel zou zijn beweest van “De Krijtberg“ in Amsterdam, “De Koepelkerk“ in Bussum, “De Kapel“ van het Canisius College in Nijmegen, de St. Jozefkerk in Groningen en de Nicolaaskerk in Haren? Deze kerken zijn gedurende langere tijd min of meer mijn tweede thuis geweest. Alle activiteiten waren gericht op de voorbereiding van de diensten en vervolgens de uitvoering ervan. De gong en de bel onderstreepten het belang van onze handelingen.

Groen Links heeft de Grote Markt in Groningen tot hun eigen Dorpskerk verheven. Alleen vandaar kunnen nog culturele verworvenheden worden opgebouwd. Tot in de wijde omtrek moet je kunnen horen om wat voor activiteit het gaat. Bij het planten van de bomen op de Grote Markt klinkt het anders dan bij het rooien van de bomen op het Haderaplein. Het is de voorbode van alles wat ons bij onze Dorpskerk in Haren te wachten staat. Het wordt tijd om opnieuw in actie te komen.