Column Huub van ’t Hek, juni 2023

Het Haderaplein is niet van ons allemaal. De Grote Markt wel. Dat heeft in beide gevallen dezelfde reden: Groen Links. Hun annexatietechniek is zo prachtig beschreven door Osip Mandelstamm (1891 – 1938) in zijn Herinneringen aan Stalin. Mandelstamm schrijft: “Stalins annexatietechniek is heel eenvoudig. Hij verovert een stad of een dorp en ontdoet de stad of het dorp van het hart, het Centrale Plein. Hij verminkt het plein en maakt het onherkenbaar. Op die manier verbant hij de herinneringen van de oorspronkelijke bewoners. Dat is alles, meer heeft hij niet gedaan”.

Herinneren wij ons in Haren de tijden van een Groen Linkse wethouder en een Rood Liberale burgemeester? Als wethouder en burgemeester weten zij het Centrale Plein van Haren te veroveren en het onherkenbaar te maken met een nieuw gemeentehuis. Nog altijd is de doofpot geur van het toenmalige gemeentehuis niet helemaal opgelost. Het nieuwe gemeentehuis zou niet alleen veel geld gaan kosten, het zou ook een flinke som gelds moeten opbrengen. Die gedroomde opbrengst staat in de boeken nog altijd open. De beide destijds betrokken mannen hebben de Harense politiek op tijd verlaten en zijn opgegaan in hun partijpolitieke circuits. Hun zondvloed kome over ons en onze kinderen.

Het is 2023, er is sprake van één rooslinkse wethouder en er zijn twee pleinen in het geding. De Grote Markt en het Haderaplein. De rooslinkse wethouder wil de geschiedenis ingaan als de eerste man die op de Grote Markt bomen heeft geplant. Zo kun je de uitstraling van de macht versterken. En dat mag wat kosten, omdat het macht opbrengt. Dat geldt niet voor het Haderaplein. Daar moeten de bomen worden verwijderd, omdat zij de symbolen zijn van het geld dat zij nu moeten opbrengen. Daarover wil ik graag in gesprek. Omdat het ‘bomen’ met ‘rooien’ altijd te verkiezen is boven het rooien van bomen.