Column Huub van ’t Hek – mei 2023

Welke “rio” lering trekken wij

uit de hoosbui en wolkbreuk?

Huub van ’t Hek

Het onderhoud van de riolering in Haren. Een heikel onderwerp tijdens de fusiebesprekingen tussen Haren en Stad. Het hele rioleringsstelsel was aan noodzakelijke en onmiddellijke vervanging toe. Het was nu echt te oud om nog te kunnen handhaven. Allemaal oude gresbuizen met een doorsnee die in Parijs en Londen als metrobuis niet zouden hebben misstaan.

Het was veertig jaar geleden het werk geweest van een stel megalomane VVD’ers, zo wist een ex-ambtenaar mij te vertellen. Met het oog op de tramverbinding tussen Groningen en Emmen. Die tramlijn moest in Haren ondergronds om een extreme waardedaling van het onroerend goed te kunnen voorkomen. Er was nog een beetje tegengestribbeld, maar daarna gingen de buizen echt de grond in. Als de grond maar goed gewackerd is, zei de aannemer, merk je er helemaal niets meer van.

Rioolbuizen hoeven helemaal niet zo groot te zijn, zegt de nieuwste visie op woningbouw en wegenaanleg. Omdat de faeces in de loop der jaren steeds dunner zijn geworden. En ook omdat de statistieken laten zien, dat de hoeveelheid hemelwater in de loop der jaren behoorlijk is afgenomen. Die cijfers uit het verleden kun je doortrekken naar de toekomst. Daarom is er gekozen voor een rioolbuis die wij vroeger gebruikten om zelf gevouwen papieren pijltjes mee te schieten. Goed, degelijk en goedkoop, zeiden ze bij Groen Links, aan kakkers hoeven wij dat geld niet te besteden.

Het hemelwater belast ons niet, wij belasten het hemelwater, aldus Groen Links. Alleen het aantal liters hemelwater dat het nieuwe rioolsysteem niet aankan, zal worden belast. Dat is de “rio” lering die wij trekken uit de laatste hoosbui en wolkbreuk. Ook is er een plan om de wc te gaan belasten aan de hand van een velletjes teller. Het onbelaste plafond lig bij negen velletjes per keer. Speelt in Haren gelukkig geen enkele rol: pecunia non olet.