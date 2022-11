Column Huub van ’t Hek – november 2022

Column:

Winkeltje spelen

Huub van ’t Hek

Het speelgoedmuseum in Roden. Daar moet je naartoe. Minstens één keer per jaar. Om terug te keren naar wie je ooit was. Een kind, een blij kind, dat de hele dag mocht spelen. Binnen spelen en buiten spelen. Tikkertje, verstoppertje, hinkelen, knikkeren, stoepranden, noem maar op. Maar ook vader en moedertje, ezeltje prik, sjoelen, stoelendans en zakdoekje leggen.

En winkeltje. Dat was ons favoriete spel. Omdat wij, groot gezin, verschillende winkeltjes hadden. Een kruidenierswinkeltje, een bakkerswinkeltje, een groentewinkeltje, een bloemenwinkeltje en een sigarenwinkeltje. Van de grote winkeliers in het dorp kregen wij alles wat bij de inrichting van “hun” winkel behoorde op Madurodam formaat. Zo kon iedereen ergens in huis een eigen winkeltje inrichten. Zo hebben wij spelenderwijs leren rekenen en schrijven, kopen en verkopen, koken en bakken, omgaan met anderen en boodschappen doen.

Anno 2022 wordt er geen winkeltje meer gespeeld. De winkelier noemt zichzelf ondernemer en zijn zaak zijn business. Omzet en winst zijn geen spelvormen meer, maar bittere ernst. De energiekosten stijgen per 1 november met gemiddeld 200%. De inflatie over 2022 bedraagt ruim 10%. De huurverhoging volgt de inflatie plus 3%. De personeelslasten stijgen per 1 januari met 21%. Getallen die leiden tot winkelsluiting op grote schaal.

Een dorp zonder winkels. Is dat denkbaar? Of moeten wij, inwoners van Haren, met elkaar het winkelbestand overnemen? Hoe komen wij tot een verantwoorde keuze? Welke criteria leggen wij aan om tot die verantwoorde keuze te komen? Kiezen wij voor een tijdelijke of voor een permanente oplossing? Ontwikkelen wij tegelijkertijd ook ideeën voor het vullen van de winkels die leeg komen te staan? Bepalen wij zelf het Plan Haren 5.0 of is dat voorbehouden aan de gemeenteraad van Groningen?

Het winkelmuseum Haren. Actueel museum in de open lucht. Op elk winkelpand een bordje dat begint met de tekst: “In dit pand was de winkel gevestigd van……….”. Honderdvijftigduizend bezoekers per jaar.