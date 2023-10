Column Huub van ’t Hek (oktober 2023)

Column:

Door: Redactie

De Prins Bernhardlaan

heeft zijn langste tijd gehad

Huub van ’t Hek

De Prins Bernhardlaan is in Haren aangelegd met een grote, vooruitziende blik. Haaks op het “Oude Hof“ om vervolgens in zichzelf dood te lopen. Mooier kan de profetie niet worden vervuld: de Prins Bernhardlaan heeft zijn langste tijd gehad.

Het is niet meer dan een logisch gevolg van de gepubliceerde feiten. Natuurlijk wisten wij het al heel lang, maar het eerder geleverde bewijs had geen rechtskracht. Nu is er sprake van een onomstotelijke vaststelling: Bernhard zur Lippe-Biesterfeld was lid van de NSDAP. Dat zet vele van zijn gedragingen in een compleet ander licht.

Het is 1974. Scouting Nederland bestaat één jaar en organiseert in Ommen haar eerste Scout-In. Een bijeenkomst voor alle leiders, leidsters en bestuurders uit heel Nederland. Aan mij de taak om Prins Bernhard, koninklijk commissaris, uit te nodigen en waar mogelijk te begeleiden. Zijn secretariaat verwijst ons naar de RVD die op haar beurt ons weer terugverwijst naar zijn secretariaat.

“De Prins is bereid om te komen, maar heeft wel enige voorwaarden“, aldus het secretariaat, “De Prins zal alleen een deel van het zondagmiddag-programma kunnen bijwonen“. Dat zal geen probleem zijn, zo laten wij weten. Verder nog iets?

“Zeker wel. De Prins stelt zich voor over het terrein een wandeling te maken. Daarbij stelt hij het op prijs als er iedere 700 meter een scout klaar staat met een dienblad met daarop een verse pijp, die dan ter plekke door de prins kan worden aangestoken. Van die momenten kan de meelopende pers dan enige plaatjes schieten. Dat is ook goed voor de publiciteit van Scouting Nederland. Het zijn de gebruikelijke voorwaarden van de Prins. Hij houdt altijd rekening met de publicitaire effecten van zijn handelen“.

Wij laten heel keurig weten dat de Prins langs deze weg zijn langste tijd bij Scouting Nederland heeft gehad. Met zijn onaangepaste gedrag heeft hij zichzelf de Prins Bernhardlaan uitgestuurd.