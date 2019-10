Opinie: Het zwarte water schandaal en het motief van de dief (door Peter van der Tang)

Door: Redactie

In 1891 klaagden boeren al over vergiftiging van vee dat had gegraasd op weiland zoals nabij het Friescheveen. Anno 2019 vallen de zoogdieren dood neer van het eten van gras in de buurt van deze oude overheidsafvalbak. En nu willen Staghouwer en consorten het Paterwoldsemeer vergiftigen.

Eeuwenlang was Stortplaats Friescheveen de door de overheid aangewezen plek voor huisvuil en menselijke uitwerpselen. Opstapelen van vuilnis in een moeras was misschien gangbaar vanaf 1800. In toenemende mate bleef men echter zitten ook met waardeloos afval. Raad eens waar dit terecht kwam? In het Verslag van den toestand der Gemeente Groningen over 1902 werd hiervan voor het eerst pas melding gemaakt. Want de overheid maakte zich ervan af op een wijze die wij nu ook nog kennen: het werd tegen betaling aan een vervoerder (in dit geval een schipper) meegegeven. Deze moest maar zien waar en hoe hij het kwijt raakte. In het verslag werd slechts opgemerkt dat dit afval door de schipper ‘naar elders’werd vervoerd. Niemand wist waar elders lag. Pas in 1933 werd deze vage plaatsaanduiding nader omschreven. Toen werd geschreven dat het ‘waardelooze blik en oud ijzer’ ‘sedert jaren’ in het landgoed het Friesche Veen, een watergebied tussen Paterswolde en Haren, werd gestort.

Voor de gemeente was dit een zeer aantrekkelijke regeling. Niet zij was verantwoordelijk voor het storten, maar de schipper. Wel bleef de overheid grossieren in vaagheden en deed men haar best om deze activiteiten buiten het zicht te houden. Het stortterrein zou aan de noordzijde zo kunnen worden ‘gemaskeerd zodat dat deze voor het publiek onzichtbaar zou worden. Misschien waren er ‘eenige hygiënische bezwaren’ maar door een ‘handig beleid’ zouden daaraan geen consequenties hoeven te worden. Als men immers de nabij gelegen gemeenten Eelde en Haren ‘onder bepaalde voorwaarden’ op deze plaats zou laten storten, zouden van die kant ‘zeer waarschijnlijk geen overwegende bezwaren tegen afvoer van Gronings vuil worden gemaakt’. Met andere woorden: milieubezwaren waren niet van belang, wel het doen verstommen van kritiek. Dit gedrag zie je nu weer terug bij de overheid. Of beter gezegd: het is er nog steeds.

Wat de provincie nu wil doen, onder het mom van natuurplannen, is de vuilstort Friescheveen verbinden met het Paterswoldsemeer. Er moet een zogenaamde natte verbinding komen. Feit is dat deze uitleg aan alle kanten riekt. De laatste tijd verschijnen er in diverse media artikelen waarin Staghouwer een riool van leugens spuit waardoor waarschijnlijk de slimste rechter wordt gepiepeld. Het grote probleem van dit soort fake news is dat als je de leugens blijft herhalen het vanzelf de waarheid wordt. Zo zegt hij dat er geen verbinding zit tussen Friescheveen en de Drentse Aa terwijl dit wel het geval is. Wat nog erger is, is dat een verbinding met het Paterwoldsemeer op de manier die de provincie voorstelt helemaal niet nodig is. Zeker niet in de steeds veranderende vorm waarin ze het presenteren. Alles gebeurt om mensen een rad voor het ogen te draaien en ze zijn er al meer dan acht jaar mee bezig.

Wat is dan wel de waarheid? Door de eeuwen heen zijn er tientallen onderzoeksrapporten verschenen en altijd blijkt er weer dat er stront aan de knikker zit. Met zoveel verborgen agenda´s is het klip en klaar dat het Friescheveen een open stortkoker is geweest waar clandestien heel onfrisse substanties zijn geloosd. Dit altijd compleet gefaciliteerd door overheden met een dubbele agenda. Want zo werkt het: vuil trekt vuil aan. Dat weet iedereen en Staghouwer blijft ondertussen ontkennen maar niet bewijzen. Nu willen betrokkenen in dit gebied in gesprek met Staghouwer. Maar hij wil niet open en eerlijk over deze situatie met de betrokkenen in gesprek. Dit getuigt van grote lafheid. Het is het gedrag van een wolf in schaapskleren met een verborgen agenda.

Die leugens van Staghouwer, die worden gepresenteerd als nieuws, wijzen op een bepaald belang. Het antwoord ligt voor de hand, de CorruptieUnie heeft belang bij het land! Dit land wat ze willen inpikken is echter het enige stukje Paterwoldsemeer waar nog vrij uitzicht is. Dat moet zo blijven. Feitelijk is grondzwendel het motief van de dief maar bij de provincie vertellen ze zichzelf dat het gaat om ‘economisch belang’. Het zijn leugens. Wat wij zien is oneigenlijk gebruik van overheidsmacht ondersteund door een consigliere van een dubieus advocatenkantoor en een schimmig grondbedrijf waarin de provincie haar vingers heeft zitten. Vuil trekt vuil aan, blijkbaar geldt dit ook voor mensen.