Opinie: stemadvies van een columnist

Om ’t zicht op de toekomst :

groen weer links laten liggen

Door Huub van ’t Hek

Haren heb ik vroeger nog gekend.

Ik zeg het zacht en moet mijn tranen drogen.

Omdat ik de stad nu moet gedogen

om niet te zijn wie je in oorsprong bent.

In Haren voelden wij ons zeer verwend:

sparen was ons aller grootst vermogen.

Het leven zelf was niet meer dan een pogen

om weg te blijven uit die linkse, stadse prent.

Wij zijn geschaakt, wat rest zijn lege pleinen,

waar de herinnering geen glas meer heeft gevuld.

en de ontmoeting in de kassa wordt gesmoord

De toekomst brengt ons ook het engelengeduld.

Het dorp Haren kan nooit in Stad verdwijnen:

het lichaam wel, maar de geest wordt nooit vermoord.

1947: het heden is het verleden……….

In 1946 verschijnt van de hand van het Vaticaan “Solidariteit”: “een blauwdruk voor een nieuw Europa, waarbij de factor Economie op de eerste plaats komt“. In 1947 wordt de Mont Pèlerin opgericht door 40 (!) filosofen, historici en economen. Onder hen Friedrich Hayek en Milton Friedman, de grondleggers van het neoliberalisme. In de jaren ’50 volgt de oprichting van EEG en EGKS. Europa “boomt“ als nooit tevoren.

1987 : Rijnlands gaat, Angelsaksisch komt

Het afscheid van de combinatie Zorg en Arbeid. Het wordt vervangen door het Angelsaksische model Ego en Kapitaal. Friedrich en Hayek krijgen de Nobelrpijs voor de Economie voor de stelling dat de onderneming maar één doelstelling heeft: het genereren van financiële winst. Ook alle dienstverlening moet ineens als produkt worden benaderd. De mens wordt een puur kapitaalgoed. Computerisering en automatisering doen hun intrede.

22/11/2023:……….gezien door de ogen van de toekomst

De mens als kapitaalgoed is totaal mislukt. Dienstverlening als produkt is totaal mislukt. Zie politie, onderwijs, gezondheidszorg en andere overheidstaken. Van welke arbeid zijn wij gemeenschappelijk eigenaar? Waar en wanneer gaat het over prive eigendom ? Over die vragen stemmen wij op 22 november. Met het rode protlood kleuren binnen de lijntjes. Welk hokje u rood heeft gekleurd, zal mij jeuken. Als het maar niet het hokje van GroenLinks is. In het sonnet kunt u lezen waarom.