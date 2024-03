Rubriek Centrummanager Daphne de Haan (februari 2024)

Column:

Door: Redactie

Door Daphne de Haan, centrummanager

Zin in het voorjaar

Herken je het? De winter voelt lang. Waarschijnlijk is de hoeveelheid regen daar een oorzaak van. In de winter en vooral op regenachtige dagen is het centrum van Haren niet de meest inspirerende plek. Persoonlijk vind ik dat erg jammer en ik zou hier graag wat aan doen. Helaas kan niet alles direct gerealiseerd worden maar kijken we naar mogelijkheden en daarom laten we de gezellige sfeerverlichting ook nog wat langer branden dan u gewend bent. Zodra het voorjaar ook maar een klein beetje om de hoek komt kijken begint het centrum ook meer te stralen. De prachtige bomen die eerst fris groen worden, de bloembakken die door de ondernemers van Haren weer worden opgehangen. De winkels met frisse, vrolijke kleuren. Meer mensen die voor de kerk zitten of met elkaar staan te praten op straat. Terrassen die weer worden neergezet en af en toe ook al wel helemaal vol zitten als er maar een beetje zon is. Met het Fashionweekend eind maart trappen we het voorjaar in Haren af. Met een spetterende modeshow worden de nieuwste trends aan u gepresenteerd. Ook aan prachtige interieurwinkels hebben wij in Haren geen gebrek. In huis de frisse voorjaarskleuren terug laten komen zorgt voor een fijne opgewekte omgeving. Bosje verse tulpen op tafel en we denken niet meer aan die lange natte winter. Ik heb zo’n zin in het voorjaar, of had ik dat al gezegd? Vragen, opmerkingen of tips? Ik ga graag met u in gesprek. Mail mij: Info@bedrijvenverenigingharen.nl